Arbeiderpartiet har vanskelig for å si hva dette egentlig handler om.

Tidligere var nordlendingene selv sysselsatt i lofotfisket. Nå er de byttet ut med østeuropeisk arbeidskraft. Det fører til en usynliggjøring av norsk arbeiderklasse, mener Olav Reikerås (Sp). Foto: Ingar Storfjell

I BT sist lørdag tar avisen opp at Arbeiderpartiet lekker både velgere og medlemmer. Det er mange forklaringer, men de fortoner seg mer om bortforklaringer. For ingen tar opp det grunnleggende for Det norske Arbeiderparti. Hva med norsk arbeiderklasse?

For et år siden fløy jeg fra Gardermoen til Evenes. På flyet var det mange utlendinger selv om det var midtvinters. På flybussen fra Evenes til Sortland var det bare jeg og en yngre mor som var norske. Ellers var det østeuropeere.

«Hva hadde skjedd siden jeg bodde i Nord-Norge?» spurte Olav Reikerås seg etter en tur til Vesterålen. Foto: Privat

Da jeg kom til Sortland, fikk jeg vite at disse skulle arbeide i fiskeindustrien i Vesterålen. Hva hadde skjedd siden jeg bodde i Nord-Norge? Da jeg bodde der for mange år siden, var fiskeindustrien den fastlandsnæringen som i størst grad sysselsatte folk.

Nå var nordlendinger byttet ut med arbeidskraft fra Øst-Europa. Hvordan har det kunnet skje, og hvilke konsekvenser har det gitt?

Østeuropeere arbeider på bedriftens nåde og tar til takke med dårligere lønn og arbeidsvilkår enn nordmenn kan akseptere. Selv minstelønn i Norge er god lønn i Øst-Europa. Og når man har kummerlige boforhold, kan man gjerne jobbe fremfor å sitte i en trist bopel.

Men nordmenn har vanskelig for å klare seg på minstelønn, og siden de fleste har familie, må de også bruke tid på familien fremfor å jobbe lange økter. Slik taper norsk arbeidskraft med mindre fagutdannelse for utenlandske arbeidere.

Hva har det ført til? Der fiskeindustrien var en arbeidsplass for yngre ufaglærte, flytter disse nå til Sør-Norge for å finne egnet arbeid med egnede arbeidsforhold. De som blir igjen, er eldre som ikke orker å flytte og de som allerede er på trygd. Slik mister Nord-Norge store deler av sin yngre befolkning.

Men er det bare slik i Nord-Norge? Fra før visste vi at det er mange gjestearbeidere i byggnæringen. Så kom pandemien og viste oss at det i stor grad er slik også i andre næringer.

Byggeplassen ved Fantoft er en av flere med utenlandske arbeidere. For tiden er om lag 250.000 gjestearbeidere i landet, mens 200.000 nordmenn er uten jobb. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Vi har sett fly-laster med vietnamesere som har kommer for å plukke bær og frukt, og vi har sett at restriksjoner under pandemien er blitt lempet på for at verftsindustrien skal få inn utenlandsk arbeidskraft. Det er nå 250.000 utenlandske arbeidere i landet. Samtidig har vi 200. 000 som er ute av arbeidslivet. For ikke å snakke om at hver tiende i arbeidsfør alder er trygdet fra før.

Hva sier Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til det? LO snakker om sosial dumping. Det har de snakket om i år, uten at noe ser ut til å skje.

NHO sier at vi trenger kompetansen som utlendingene har. Og de gjentok det samme mantraet under en NRK-debatt nylig. I så fall må vi styrke yrkesutdanningen, og vi må stimulere ungdom til fagutdanning. Da må praktisk utdanning få samme status som akademisk.

Men hvilken kompetanse er det som trengs for å sløye fisk og operere en flekkemaskin? Og hvilken kompetanse trengs for å plukke bær? Akkurat som utenlandske arbeidere har fått opplæring, kunne nordmenn fått samme opplæring. Så hvorfor ikke?

Da er vi tilbake til lønn og arbeidsforhold. Billig arbeidskraft som er importert, tjener arbeidsgiverne på. Så enkelt er det, og så vanskelig er det for NHO å si det.

Og hva med Arbeiderpartiet? Partiet har vanskelig for å sette ord på saken, for de forsvarer EØS-avtalen med nebb og klør. Resultatet er at med 250.000 gjestearbeidere og 200.000 utenfor arbeidslivet, blir store deler av norsk arbeiderklasse usynliggjort.

Det rammer ført og fremst Det norske Arbeiderparti.