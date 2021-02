Fra feminisme og likestilling til idioti

Illustrasjon: BT

Ingelin Hoff Larsen Loddefjord

Forslagene om å fjerne sammensetninger med «-mann» (i opprinnelig betydning «menneske») hagler ned for tiden. At «fylkesmann» ble forandret til «statsforvalter», er ikke så viktig – bortsett fra at halve Norge nå ikke vet at det er det samme.

Jeg fikk forleden sitert et Facebook- innlegg hvor man på en morsom måte viste til over 20 dagligdagse uttrykk som hører til samme kategori. Skal alle disse ordene forandres? Hva med «lensmann», «allmenn» (- flertall av «mann») eller vanligere «nordmann»?

Foto: Erik Veigård (arkivfoto)

Må skolebarn nå synge «Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen, og nordkvinnen og nordbarnet fengje sin heim? Eller lettere «heve nordvesenet fengje sin heim»? (Unnskyld, hvis nynorsken min ikke er perfekt, sangen er like kjær for det.)

Enda verre er det når folk forslår å forandre «mor» til «fødeforelder». Får vi mer likestilling av dette?

Hva om man lot være å henge seg opp i ord og konsentrerte seg om sak? I stedet for tåpelige ordkriger, er det bedre å gjøre noe med praktiske saker hvor vi fremdeles ikke har likestilling? Det gjelder både for kvinner og menn, men i dag er det også viktig å få våre nye landsmenn («mann» igjen ...) mer aktivt med i offentlig liv og dugnad.

At ord også kan ha betydning, er klart, men gir virkelig forandring av ord og uttrykk, som har vært benyttet i århundrer og som alle forstår, mer likestilling?