Vil du vere legen som tar liv, Rokkan?

Eg ynskjer eit samfunn og ei lovgiving som vernar om menneskeverdet.

Om vi opnar for aktiv dødshjelp, risikerer vi at stadig nye grupper vert omfatta av ordninga, skriv Kjersti Toppe (Senterpartiet). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

«Døden er tilfeldighetens arena», skriv Anne Rokkan i BT 17.10. Treffande formulert, for heile kommentaren omhandlar ønsket om å ta kontroll over det ukontrollerbare: døden. Kor tid treff den meg, deg, våre kjære? Døden er ikkje nødvendigvis ein vén som kjem når vi er klare og mette av dage.

Individet sin fridom og rett til å velje står høgt i vårt samfunn. Men er det likevel ein menneskerett å få hjelp til å døy?

Rokkan skriv sjølv: «Hvordan er det å leve med en diagnose som myndighetene mener kvalifiserer til dødshjelp?» Det kan vi tenke oss til. Konsekvensane kan vera at menneske med store behov og deira familiar vil kjenne på press. Dei vil få eit alternativ. Døden. Dei kan velje å ikkje vere ei «byrde» for samfunnet lenger. Den sjuke skal «uansett» døy.

Kva verdiar signaliserer dette? Ein slik dødskultur vil heilt klart få konsekvensar for det samfunnet vi alle skal leve i.

Og vil Rokkan ha aktiv dødshjelp, må ho også meine noko om rammene. Er det berre døyande personar, eller dei med ulidelege smerter, som skal få hjelp til å døy? I land som har opna for dødshjelp, ser vi ei utgliding. Er psykisk sjukdom ein grunn, slik som vi ser det er blitt i Nederland?

I Nederland er nedre aldersgrense 12 år. I Belgia er det ingen aldersgrense lenger, etter ei lovendring i 2014. Barn med alvorlege sjukdommar eller misdanningar kan altså i prinsippet få slikt tilbod dersom barnet og føresette vil.

Eit fleirtal i befolkninga er positive til aktiv dødshjelp. Det gjeld særleg dei unge som blir spurt. Dei eldre er mest skeptiske. Dessutan er helseprofesjonane våre klart i mot. Heldigvis.

Som Svein Aarseth, Leder av rådet for legeetikk uttalte til Dagbladet 1.3.2019: – Legeforeningens standpunkt er klart og tydelig. Hele vår etiske ryggmarg er basert på at vi skal lindre, trøste og behandle. Å bidra aktivt til at noen avslutter sitt liv, strider mot alt vi står for.

Vil du vere legen som tar liv, Rokkan? Eg er sjeleglad for at helseprofesjonane våre er så etisk bevisste. At norsk helsepersonell verken kan eller vil gjennomføre tilsikta drap. At dei nektar å injisere dødbringande medikament, eller assistere ved sjølvdrap. Rokkan forenklar når ho meiner at dette kan løysast ved reservasjonsrett. Blir dette ei offentleg oppgåve og eit «helsetilbod» på linje med anna, vil det påverke det etiske kompasset til både legestanden og sjukepleiarane våre.

Eg ynskjer eit samfunn og ei lovgiving som vernar om menneskeverdet.

Livet er ikkje noko staten tar, men tar vare på. Heller enn å tilby medisinsk assisterte sjølvmord, bør vi setje alt inn på å bidra til livshjelp og livskvalitet. Ikkje minst for menneske med kort forventa levetid.

Erfaringar frå lindrande behandling viser også at personar som har sterke smerter og er engstelege, kan ha ynskjer om å døy innan dei kjem i rett behandling med smertelindring og heilskapleg omsorg.

Stortinget skal i haust behandle ei Stortingsmelding om nettopp dette: Meld. St. 24 (2019–2020) «Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve».

Senterpartiet vil der foreslå fleire konkrete tiltak for ei kraftig styrking av fagfeltet lindrande behandling og omsorg, både i kommunehelsetenesta og på sjukehus.

Personar med alvorleg sjukdom og kort forventa levetid må vere heilt trygge på at dei vil få den beste lindrande behandlinga og ei heilskapleg omsorg i livets sluttfase.