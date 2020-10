Bergenserne sier nei til bane på Bryggen, og de må bli hørt

BT lirer av seg en setning så frekk og provoserende at jeg knapt kan tro hva jeg leser.

Slik så det ut utenfor Gamle Rådhus i april 2016 da bystyret skulle vedta det nye traséalternativet som innebar bybane på Bryggen. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Bernhard O. Iversen Pensjonist, Laksevåg

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

20. oktober skriver BT på lederplass: «Det er ingen grunn til å endre traseen til Åsane».

Det er ingen hemmelighet at BT har ivret for trasévalget over Bryggen, men jeg mener denne lederartikkelen underslår noen viktige fakta som en avis som BT bør finne plass til.

Les også BT lederen som innsenderen reagerer på: «Det er ingen grunn til å endre bybane­traséen til Åsane»

Først vil jeg si at «kranglingen» kunne vært unngått før trasévalget ble vedtatt i 2016. Hadde Harald Schjelderup og Arbeiderpartiet holdt seg til lovnaden de gikk til valg på, at Bybanen skulle gå i tunnel, så hadde saken vært ute av verden. Men de klarte å kludre det til med en famøs hestehandel med miniputtpartiene Venstre og KrF, og Bryggen-alternativet ble vedtatt.

Dette var et grovt svik fra Ap, og selv om de ber på sine knær, vil i alle fall ikke jeg tilgi dem.

BT refererer til en foreløpig rapport utarbeidet av et tysk konsulentselskap som mener banen kan bygges og at ulempene i all hovedsak er visuelle. Vi behøver jo ikke et tysk konsulentselskap for å fortelle at banen kan bygges over Bryggen. Det tror jeg alle forstår.

Og visuelle ulemper: Ja, selvsagt. Kjøreledninger, høye master, opphøyet trasé og lange vogner som suser i begge retninger hvert femte minutt. Dette høres vel ut som alvorlige ulemper?

Og hva med området som «tumleplass» for byens befolkning? Vi har nå en unik mulighet til å fremvise kreativitet og skape et byrom helt utenom det vanlige. Teller ikke det?

Dette forslaget vant arkitektkonkurransen om hvordan Bryggen skal se ut med bybane. Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden Hodnekvam arkitekter, Zenlsk og studio Holmedal har utarbeidet forslaget. Illustrasjon: Asplan Viak

Les også Venstre-politikere: Er man venn av Bryggen, bør man ønske seg Bybanen dit

Og så lirer BT av seg en setning så frekk og provoserende at jeg knapt kan tro hva jeg leser: «No må Bergen gjere seg klar til å bygge Bybanen, ikkje berre krangle om den».

Har ingen i BT fått med seg at det er flertall i Bergens befolkning MOT å legge Bybanen over Bryggen? Og at det også er et politisk flertall i bystyret for det samme? Jeg synes BT kunne nevnt det.

Jeg er enig med BT om at vi må gjøre oss klar til å bygge banen til Åsane, men da må også byens befolkning bli hørt, og de demokratiske prosessene må respektere flertallet og ikke bli preget av flere «hestehandler».