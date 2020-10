«Hvor kommer du fra?» betyr ikke det samme for oss innvandrere

Da jeg fortalte at jeg opprinnelig kommer fra Polen og jobber på en skole, ble neste spørsmål: «Er du vaskedame?»

Ewa Siarkiewicz-Bivand skriver om hvordan det er for en innvandrer å stadig bli spurt hvor man «egentlig» kommer fra. Foto: Privat

Ewa Siarkiewicz-Bivand Pensjonert lektor, Minde

Torsdag 1. oktober publiserte BT debattinnlegget «Vær stolt av opphavet ditt» av Torill Christine Lindstrøm. Hun tar utgangspunkt i den nye NRK-serien «Norsk-ish» og reflekterer over spørsmålet: «Hvor kommer du fra?»

Naturlig nok tenker skribenten ut fra en norsk kontekst. Hun forteller om hvordan det før i tiden var vanskelig å innrømme at man var sunnfjording eller stril. Det var det sikkert; akkurat som i mitt hjemland, Polen, der det også var litt flaut å være fra «landet» i møte med urbane miljøer.

Det er selvsagt gledelig at det ikke er slik lenger. Det er også sant at vi kan lære noe av denne historien. Likevel er det en stor misforståelse å tenke at situasjonen kan sammenliknes med innvandrernes.

Når en bergenser spør en annen nordmann «Hvor kommer du fra?» vet han ut fra dialekten at det for eksempel er Askøy, så spørsmålet er egentlig: «Er det på den ene eller andre siden av broen, til høyre eller til venstre?»

Samtalepartneren er «en av oss» med felles opprinnelse og språk.

Når jeg får dette spørsmålet, er det fordi min dialekt gjør det klart at jeg ikke er «en av oss» på samme måte. Og det kan være forståelig.

Det er verre når barn født i Norge får spørsmålet, og særlig ubehagelig er det når det er utseendet som gjør at dette spørsmålet blir stilt. Dette blir fint illustrert i «Norsk-ish».

Lindstrøm spør om ikke «Hvor er du egentlig fra?»-spørsmålet kan tolkes som «ekte interesse for andre mennesker». Vel, det er sikkert godt ment i noen tilfeller, akkurat som spørsmålet som hvert år blir stilt etter sommerferien: «Var du hjemme i Polen i sommer?»

Hvorfor i all verden skulle jeg ha vært der, og hvor er mitt hjem? Kan det ikke være i Norge etter å ha bodd her en mannsalder?

Lindstrøm avslutter med å gi oss innvandrere rådet «løft hodet og vær stolt av ditt opphav». Det er direkte ubehagelig, nedlatende og vanskelig å forstå.

Hvorfor tenker hun at vi er ikke stolte av vårt opphav? Det er vi. Jeg har venner fra Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Pakistan. Alle er stolte av sine respektive land og kulturer. De feirer nasjonaldager, viser kulturrikdom og forteller om sitt lands historie. Men det kan være slitsomt å forklare dette til dem som spør «Hvor er du fra?» og kommer med fordommer og klisjeer.

Da jeg fortalte noen på busstoppet at jeg opprinnelig kommer fra Polen og jobber på en skole, ble det neste spørsmålet: «Er du vaskedame?»

Serien «Norsk-ish» fokuserer på flere interessante spørsmål som neste generasjon møter, når de prøver å integrere seg. Men mest interessant er det når man ser på foreldregenerasjonen – de som kom til Norge, og ønsket det beste for sine barn.

Serien viser vanskelig det er, og hvor forskjellig de kan reagere på barnas integreringsforsøk.

Ikke alle ønsker å være norsk med bindestrek, men å være norsk og polsk, somalisk, chilensk eller iransk. Nettopp fordi man er stolt av sitt opphav og samtidig godt integrert.