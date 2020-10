Eg leita etter spiker – og fann noko mykje meir verdifullt

Enno i dag ler og smiler eg for meg sjølv når eg tenkjer på bestefar min.

Då Kjell Birger Gravdal var i beit for spiker, vart han redda av sin avdøde bestefar. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Kjell Birger Gravdal Pensjonist og skribent

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var ei fin helg for nokre somrar sidan. Vêret var fint, vindstille og sol. Lenge hadde eg tenkt å skifta ut nokre kledningsbord i nordvestgavlen på huset me hadde arva etter bestefar vår.

I mange år hadde huset stått tomt og var merkt av at regn og vind hadde herja fritt. «Folk treng hus og hus treng folk» er eit ordtak som høvde godt der eg sto og tok ei oversikt før eg starta opp.

Hadde fått tak i materialar, rigga meg til med sag, metermål, vaterpass, øks og hammar. Men kva hjelp er det i ein hammar som vantar spikar? Så fortærande at eg hadde gløymt å kjøpa inn spikar.

Det var helg, langt frå folk og helgestengde bygningsutsal. Eg sette meg beint ned på hagemuren og ergra meg inderleg. Som eg sat der, fall blikket mitt på slipesteinen atmed uthuset, der bestefar alltid brukte sitja og putla med eitkvart etter at han vart gammal og hadde slutta i arbeid.

Den karen vart aldri gjerandslaus. Han spikka nye tenner til ei rive, det var ei bytte som trengde nytt handtak, nokre maskar i eit trollgarn måtte bøtast, ein kniv skulle kvessast, alltid var det noko. Og som biletet av han liksom tok form for meg: Var det ikkje slik at han at han tok vare på trematerialar og plank, renoverte og trekte ut spikrar og boltar?

Jau, no tok eg til å hugsa at han retta ut spikrar og hadde ein murstein til underlag. Kvar vart dei av? Enn om?

På innsida av vetlehuset gjekk det ein brei planke over døra, ei høveleg hylle for skruar, mutrar, boltar og strengstubbar.

Og så sanneleg: Mellom spindelvev og støv famla eg og fann bestefars utretta spikrar av ymse slag og aldrar, tjue i talet og fint pakka inn i avispapir med ein garnstump rundt. Fullt brukelege, hammaren fekk sving på seg og eg fekk opp veggborda om lag etter planen. Gjenbruk med slektshistorisk perspektiv.

Dette er bestefaren til innsendaren, Nils Øvretveit. Han var småbrukar, anleggsarbeidar, gruvesmed, fiskar, felemakar og felespelar. Difor vart han kalla Fele-Nils. Foto: Privat

Øystein Sunde har eit omkvede i ei vise: «Kjekt å ha, kjekt å ha, du får nok bruk for det en vakker dag».

Den visa ville bestefar slutta seg til for full hals, for han var av den gamle sorten, med røter i eit samfunn der det var om å gjera å ta vare på, bruka om att og reparera framfor å kasta. Nøysemd var ikkje berre ei dygd, men langt på veg eit naudsynt vilkår i kvardagen. Sjølvhjelp og sjølvberging var stikkord.

I uthuset fann eg mykje rart etter han. Til dømes vart overlæret på utslitne støvlar til årelappar, ein nedslipt ljå til kniv til potetlauv, ei gammal dressjakke brukte han når han var ute og fiska, ei svær potte mangla berre hanken. Gamle omnsrøyr, dørhandtak og låsar i alle modellar og aldrar, skinnreimer og tau tok han vel vare på.

Les også Kristin Bliksrud Aavitsland bor i et hus med preg fra 60-tallet: – Det skal ikke være for fancy.

Kva han skulle med knekte grammofonplater veit ingen, men eg trur at han ville smelta dei og blanda med parafin til einslags lakk. Og som så mangt anna han såg seg nytte i, eit slags reservedelslager til eventuell framtidig bruk.

Men no når eg liksom hadde mant fram bestefar min, vart eg ikkje så lett kvitt han. Det var så mykje som dukka opp i tanke og minne. Han var godt oppe i syttiåra, eg berre ein skulegut, men vi var gode kompisar.

Han hadde vore med på så mangt og fortalde frå eit vekslande arbeidsliv som småbrukar, anleggsarbeidar, gruvesmed, fiskar og felemakar. Og han var ein god og humoristisk forteljar. Enno i dag ler og smiler eg for meg sjølv når eg tenkjer på bestefar min.

Tidlegare generasjonar samla på litt av kvart. Dette biletet er frå ein gard i Lindås. Foto: Alexander Worren (illustrasjonsfoto)

Odd Nordstoga si vise «Ein farfar i livet sku alle ha» kjenner eg meg igjen i. Me var ofte på fjorden etter kokefisk. Ein gong fekk me sjå ein sabla planke som kom drivande, vassdrukken, brei og tung i sjøen og var lengre enn færingen vår. Den ville bestefar endeleg ha, han fekk slått ein tauende om planken og tok den på slep.

Det vart eit fæla bal, planken hadde sterk eigenvilje, ytte motstand og hadde tenkt seg til havs, godt hjelpt av straumen, mens me ville heim.

Me sat jamsides med kvar vår åre og sleit og kava. Trøytt og lang i armane spurde eg kva han ville med denne planken og om me ikkje kunne la han seila sin eigen sjø. Han meinte at slik ein gild planke alltid ville kome til nytte. Omtrent som Askeladden svarte då Per og Pål gjorde narr av han fordi han tok vare på det rare han fann då han var på veg for å målbinda prinsessa.

Det vart ein krokete fjordtur før me tok land i naustfjøra. Sidan vart planken til ein trivselsbenk langs søre naustveggen. Der var det godt å sitja, til stor nytte for kropp og sjel, og for skjemt og meiningar om flo og fjøre – både i havet og i livet elles.

Slik fekk eg nærkontakt med både konkret og abstrakt gjenbruksnytte. «Plankekøyring» heiter det når noko er beintfram og lettvint. «Plankesleping» er mitt personlege uttrykk for det motsette.

Gjenbruken av bestefar sine gamle spikrar redda dagen, og eg var i godt humør då eg slo inn den siste som punktum for prosjektet. Det gjekk opp for meg at eg gjenbrukte noko meir og viktigare enn spikrar, nemleg minnet om bestefar min, eit minne som hadde halde meg med selskap og alltid gjer meg lett til sinns.

Den døyr ikkje fattig som let etter seg eit lyst og slitesterkt gjenbruksminne!