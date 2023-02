Hvorfor er det så vanskelig å finne seg en kjæreste i 2023?

Valgmulighetene gjøre oss rare og gale.

Det mangler ikke på digitale møteplasser om du er på jakt etter noen å tilbringe tid sammen med.

Marie Jacobsen Programleder i podkasten «Singelkrisa»

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er en av dem som synes det er kjempevanskelig å få seg kjæreste. Men hva er det som gjør det vanskelig?

Vi er 1,4 millioner single i dag. Datingappene Tinder og Happn serverer oss nydelige mennesker på sølvfat. Likevel er det ikke bra nok for oss. Liker du ikke nesen hennes – eller klærne hans? Nei, da sveiper du bare videre. Så enkelt!

Marie Jacobsen mener vi må få nesen opp fra telefonen og tørre å si hei til mennesker om vi skal finne en kjæreste. Hun snakker om singelliv i sin podkast «Singelkrisa».

Tekster du med noen, og vedkommende ikke kan henge akkurat den kvelden, ja da kan man bare spørre noen andre. Hva har skjedd med monogami? Vi skal ha noe som er bedre, og gresset er alltid grønnere på det andre siden. Men kan vi legge all skylden på datingappene?

Hva bruker du datingapper til? Jeg har ikke datingapper Til å finne kjærligheten Kun for å «swipe» Finne sted å sove etter byturen

Både ja og nei. Vi har også et ansvar selv for ikke å la oss påvirke av datingappene. Men når det er sagt, så hørtes jo dette helt fantastisk ut. I dag kan vi nesten ta og få alt hva vi peker på, nettopp fordi vi er så mange single.

Vi lever i et singelmekka. Likevel er vi mer ensomme enn noen gang, og vi vet jo at ensomhet påvirker vår psykiske helse og er skadelig. Ja, like alvorlig som å røyke. Men vi trives med friheten vi har i singellivet, og det gjør jeg også.

Les også Randi er 89 år og dater på nett

Men hva har skjedd, og hvorfor har det blitt slik at vi foretrekker å være singel fremfor å være i et par? Mye kan tyde på at det er enklere å shoppe seg kvinner og menn hjem til seg, for å få litt nærhet og kos i noen timer, og bare la det være med det.

Tenk deg om du faktisk sitter overfor drømmemannen på bussen, der du sitter med nesen langt nedi telefonen og sveiper. Datingappen Happn reklamerer jo for nettopp dette. «Så du en vakker kvinne på bussen? Fortvil ikke, du kan bare gå inn på Happn for å finne henne igjen». Altså hallo, come on! Greit at vi er kalde nordmenn, men det begynner gå for langt.

Vi må tørre å gå bort til det fysiske menneske og si hei. Vi lever ikke i en pandemi lenger. Smil til hverandre. Vi er mer ensomme enn noen gang. Og vi har selv et ansvar! Og jeg tror valgmulighetene gjør oss rare og gale.

Har du vært på byen og kanskje tatt med deg det første og beste hjem? Det har jeg gjort. Og i mange tilfeller har det funket så bra at jeg vil bli bedre kjent med ham. Selv om jeg nesten valgte i blinde der og da og tok kanskje den eneste ledige i jakkekøen på vei hjem natt til søndag kl. 02.23.

Men var det fordi jeg ikke var kresen og ikke hadde så mange valg, at det funket? Det skal også sies at det er der vi nordmenn er best. Vi kan ha sex med en vilt fremmed vi møter etter 20 minutter, men å si hei til noen på bussen, nei, der går grensen!