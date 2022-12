Jeg er friluftsmannen som aldri drar på tur

Statistikken på antall utedøgn bidrar ikke til min iherdige imagebygging: I år er samtlige netter blitt tilbrakt innendørs.

«Det finnes altfor mange halvgode unnskyldninger til å droppe eller – som jeg og mine likemenn sier – utsette turen», skriver Erik Stolpestad.

Erik Stolpestad Ansvarlig redaktør i Studvest

Jeg er en drømmer.

De store vidder, de bratte skrenter og de dype hav er ikke bare noe som omgir meg, men opptar meg hver skapte dag.

Og jeg drømmer om å sette ut. Traversere viddene, klatre skrentene og utforske dypene.

Ønskelisten reflekterer det: nye klatresko, primus, dykkermaske og teleskopstaver.

Men statistikken på antall utedøgn bidrar dessverre ikke til min iherdige imagebygging: I år er samtlige netter blitt tilbrakt innendørs.

Hengekøyen og den oppblåsbare puten med revolusjonær isolasjonsteknologi til 499 kroner forblir nedpakket i den litt for store tursekken. På loftet.

Kanskje vitner det om manglende gjennomføringsevne?

Byfjellene får ligge i fred når turen stadig utsettes og tursekken blir liggende på loftet.

Det å legge ut på tur er styrete, og det finnes altfor mange halvgode unnskyldninger til å droppe eller – som jeg og mine likemenn sier – utsette turen.

For turen skal skje på et eller annet tidspunkt. Problemet er bare at jeg ikke kjenner de gode fiskevannene i bergensområdet. Jeg har verken bil eller trekopp som lukter gammel kaffe – og vet ikke hvordan man isolerer et telt om vinteren.

Og så er det jo alltid så mye som skjer hjemme i gode og trygge urbane omgivelser. Tur til helgen? Nei, da er det møte, konsert og sitting på kafé for å «jobbe» litt. Alt skjer med trygg avstand til de hvitmalte fjelltoppene.

Da holder jeg meg heller i sentrum. Pilsen er best på fat, og kaffen er best nytraktet. Det urbane udyret i meg har tatt fullstendig overhånd, og jeg skammer meg når faktiske friluftsfolk langer ut om sine seneste topptureskapader.

En eventuell erkjennelse om at jeg kanskje ikke er så veldig glad i tur som jeg vil ha det til, er likevel langt unna.

Narrespillet skal fortsette, og jeg blir aldri ferdig med å si «wow, det er dette livet handler om», idet jeg sipper på lunken solbærtoddy på et litt fuktig sitteunderlag i Guds frie natur.

Innlegget ble først publisert i julekalenderen til studentavisen Studvest. Skribenten har jobbet som journalist i BT.