Espen Edvardsen Nestleder i Bergenhus Arbeiderpartilag

Mens mange bekymrer seg over høye priser på mat og strøm, velger Eirik Monn-Iversen i BT 9. desember å dele sin dype fortvilelse over at folk fritt med kaps, toppluer og ølglass, og uten tungt vakthold, har forstyrret hans opplevelse av Bergen Filharmoniske Orkester sin tolkning av Gustav Mahler sin oppstandelsessymfoni.

Og i møte med Bergens kulturbyråd Eduardo Andersen fra Arbeiderpartiet, på Dagsnytt 18 valgte den fortvilede Monn-Iversen å spørre Andersen rett ut: – Jeg vet ikke helt om du vet hvem Gustav Mahler er? Andersen svarte fnysende med at hans far var klassisk pianist.

Min far var sveiser. Jeg hadde passert 35 før jeg var inne i Grieghallen for aller første gang, og før assosierte jeg Mahler utelukkende med Hitler. Kontakten med klassisk musikk gikk via to av mine barns deltakelse i den kommunale kulturskolen.

Der får jeg være en bitte liten brikke i et musikalsk økosystem som kombinerer gammel elitekultur og ny folkelighet på en måte som, selv om det ikke er helt perfekt, vi burde være veldig stolte av. Mitt bidrag til systemet begrenser seg til å rydde stoler i ny og ne samt å betale skatt og egenandeler med et snev av glede.

Jeg har en mistanke om at dette betydelige musikalske økosystemet i kombinasjon med at Bergen er en langt mindre by, og en by med mindre forskjeller i inntekt enn Wien og Oslo, gjør at det er langt flere vanlig folk inne i konsertsalen. Kan det bergenske publikumet rett og slett være mindre elitepreget enn i Oslo? Etter min vurdering vil det i så fall være et gode.

Det burde være gledelig om folk som ikke er sikker på hvem Mahler er, blir en del av den klassiske musikken. På samme måte som det er kjekt at mange på Brann Stadion ikke kjenner til offsideregelens fulle dybde. Men hensynsløs skal man selvsagt aldri være. Ikke engang på fotballbanen.