Oda Djupevåg Bergen

Mange år som psykisk syk hadde satt sitt preg på kroppen min. Det å ha en kropp man ikke trives i, er ikke godt. En dag hadde jeg invitert en slektning hjem på kaffe.

Jeg hadde satt frem en skål sjokolade på bordet fordi jeg visste vedkommende likte sjokolade. I mitt hode en hyggelig gest. Ikke langt uti praten, etter at besøket hadde forsynt seg godt av sjokoladen, kom kommentaren som er bakgrunn for mitt 11. bud: «Du har blitt større. Har du spist litt mye i det siste?»

Som et voksent menneske er det at man har gått opp i vekt, ikke noe man ikke vet om. Klart jeg visste at jeg hadde blitt større. Men hva så? Jeg hadde andre ting å fokusere på.

Selv om jeg ikke hadde hatt det, så ville ikke den kommentaren ført til at jeg hadde gått ned i vekt. Det eneste det førte til, var skam.

Vi mennesker har et stort behov for å kommentere ting ved andre. Komme med råd, tips og info.

I de fleste tilfeller ment positivt. Jeg tenker man må være forsiktig med å kommentere hva andre gjør og hvordan de gjør det. Kropp er et sårt tema, og i dagens samfunn med retusjerte bilder og stort press på unge mennesker, er sånne kommentarer veldig skumle. Jeg hadde heldigvis hodet nok på plass til å tenke at dette lå hos besøket mitt, og ikke hos meg.

Så her kommer det 11. bud: Du skal ikke kommentere kroppen til andre, hvis det tar mer enn fem minutter å rette opp i.

Om maskaraen min er nede på kinnet, må du gjerne kommentere. Eller om prislappen henger på klær jeg går i. Du kan også kommentere at jeg har en ketsjupflekk i ansiktet. Vekten, utseendet, huden og andre ting man ikke kan endre fort, kan du holde deg for god for å kommentere.

Du aner ikke hva som ligger bak. Og du aner ikke hvilken skade det kan gjøre.