Skal vi tro på mediene, er det et sant helvete å få barn

Vi trenger en motvekt til all svartmalingen.

Elin Sebjørnsen er firebarnsmor og mener den tilværelsen er langt lysere enn hva man får inntrykk av gjennom mediene.

Elin Sebjørnsen Mamma til fire

Jeg vet ikke nok om emnet til å kunne si noe om hvorvidt en bør unngå å få barn for miljøets skyld.

Diskusjonen som har versert i både denne og andre nyhetskanaler siste tiden, forsterker dog det vi også ser ellers. Nemlig at det kan se ut som om mediene har satt seg som mål å svartmale alt som har med å få barn å gjøre.

I lys av hvordan alt fra graviditet og fødsel til amming og barseltid beskrives, kan enhver ta skrekken. Fra historier om folk som drar i timevis for å føde, til artikkel på artikkel om at alt er så tungt og vanskelig og parforhold som ryker, unger med ADHD, for mye/for lite skjermbruk, ikke nok barnehageplasser, osv.

Så mye negativt at en lett kan miste lysten på å få barn. Videre er det jo en usunn markedsføring av unødvendig utstyr. En nyfødt baby trenger moren og brystet. Ikke designerbarnevogn.

I tråd med lengre utdanningsløp, høyere boligpriser og -renter, er det selvsagt lett å forstå at en velger å utsette å bli forelder. Noen kanskje for lenge, slik at det ikke nødvendigvis lar seg ordne på gamlemåten.

Likevel tror jeg det er en udiskutabelt negativ trend at vi føder færre barn.

Vi må ikke glemme at de aller fleste både blir gravide, føder, ammer og følger opp ungene sine uten for mye styr.

Jeg kjenner mange som både har nytt å være gravide, født greit, fått ungene gjennom barnehage- og skolealder, uten at de har tenkt at det har kostet dem alt av krefter eller overskudd.

Som mor til fire opplever jeg ofte at det provoserer å snakke positivt om det å ha mange barn.

Det har vært en fantastisk opplevelse å få bære frem, og føde, fire unger! Det er sant at ingen følelse i verden kan måles med den å bli forelder, så det unner jeg alle å oppleve – og å nyte!

Så når mediene mange ganger på kort tid skriver om det å få barn, fra alt som er for dyrt til om foreldre som må «lette på stresset», er det på tide med en solskinnshistorie også.

Det er tross alt dem det finnes flest av!