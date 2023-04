Takk, mamma og pappa!

Mitt 11. bud er noe vi ofte glemmer, men som er så viktig.

Barn tar ofte foreldrenes innsats som en selvfølge, tror Inger Svendsen Digernes (13).

Inger Svendsen Digernes Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mitt navn er Inger, og jeg er tretten år. Jeg har en tvillingsøster og en lillesøster på åtte år.

Mitt 11. bud er: Vær takknemlig for det vi har, den vi er og for foreldrene våre.

Vi barn er ofte opptatt av hva vi ikke har, og tenker ikke på alt det vi allerede har. Vi er opptatt av å være sånn og sånn, men stopper sjelden opp og tenker hvor heldige vi alle barn er som er, akkurat sånn vi hver enkelt er.

Vi barn tar det som en selvfølge, alt vi har, og alt våre foreldre gjør for oss. Det vi barn ikke alltid ser, er at våre foreldre gjør en så ekstrem stor jobb, kun for at vi skal ha det bra.

«Jeg er takknemlig for at dere rydder etter oss når kjøkkenet ser ut som en krigssone etter baking», skriver Inger.

Jeg er takknemlig for at dere rydder etter oss når vi har bombet badet med skitne klær og det er tannkrem overalt. Når vi har rotet så mye på kjøkkenet etter å ha bakt, at kjøkkenet ser ut som en krigssone. Eller når vi ikke finner sokker, og hele dagen er ødelagt før den er begynt, likevel løper dere rundt og skal forsøke å ordne og fikse for oss.

Eller når vi er lei oss uten grunn, og vi synes dere forstår ingenting. Likevel er dere tålmodige og forsøker å trøste og hjelpe oss.

Så mitt 11. bud er å være takknemlig for alt mamma og pappa gjør, for det vi har, og hvem vi hver enkelt er.

Uansett hvor mange ord jeg skriver, så får jeg ikke til å beskrive hvor takknemlig jeg er. Men en ting skal dere vite, mamma og pappa, jeg er glad i dere.

Dette er bare noen av mange ting vi bør være takknemlige for, men mitt 11. bud glemmes av oss barn litt for ofte, tror jeg. Derfor har jeg laget en liten påminnelse med dette budet.