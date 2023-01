Vi trenger flere gågater i helgene

Nå vil vi ha plass til gående, syklende, skateboardere og barn som leker i gaten.

Her i Vaskerelven foreslår MDG å stenge for biltrafikk i helgene.

Eline Aresdatter Haakestad Bystyrerepresentant og fraksjonsleder for MDG i Utvalg for miljø og byutvikling

Helgene er for mange en tid for rekreasjon. Selv om mange også jobber helg, er det langt mindre trafikk i gatene. Det gir en mulighet til å bruke mer plass i bykjernen til handel, servering, folkeliv og god stemning.

MDG mener Bergen følge eksemplene fra flere andre storbyer som har innført bilfrie dager, som Paris, Jakarta, Kuala Lumpur, Bogotá og São Paulo.

Vi er kanskje ikke like store, men det vi har til felles, er at vi er byer som trenger et pusterom fra ukedagenes kaos, kø og mas.

Innsenderen foreslår å stenge sentrumsgatene merket med rødt.

Det er et stort potensial for å omgjøre veier med lite trafikk på lørdager og søndager til gågater med liv, og på den måten bidra til økt bruk av sentrum. Jevnlig arrangeres det større arrangementer i Bergen sentrum, som maratonløp og Tall Ships' Races. Slike arrangementer er tidsavgrenset og krever mye logistikk med konsekvenser for varelevering, kollektivtrafikk og fremkommelighet.

Om deler av sentrum alltid var stengt i helgene, vil det gi forutsigbarhet for aktører som ønsker å bruke byrommene til å skape folkeliv. Det er også noe som kan gjennomføres uten omfattende bygging, planarbeid eller omlegging av trafikk.

Å stenge noen sentrumsgater for trafikk i helgene vil gi mer forutsigbarhet til dem som vil skape liv og røre i byen, mener Eline Aresdatter Haakestad.

Bilen har i altfor lang tid fått dominere bybildet i Bergen, med de negative konsekvensene det har for bysamfunnet. Nå vil vi ha plass til gående, syklende, skateboardere og barn som leker i gaten.

Derfor har MDG foreslått at det utredes stenging av et relativt avgrenset område ved Engen (se kart). Dette har vært gjort flere ganger tidligere, og det finnes løsninger både for taxi og kollektiv.

Miljøpartiet De Grønne mener dette tiltaket vil kunne skape bedre naboskap, mer rom for servering og handel, og gi nye muligheter for liv og røre i form av ulike kulturtilbud som trenger litt boltreplass i gatene våre. Vi håper bystyret blir med på å skape mer folkeliv i sentrum i helgene!