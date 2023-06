Fra Grieghallen til Griegkvartalet – helt «hol i hove»?

La oss igjen vise hva Bergen kan få til!

Grieghallen vil få selskap av et nybygg og en annen utnyttelse av Edvard Griegs plass dersom innsenderne lykkes med sine planer.

Olav Munch, Bernt Bauge og Olaf Mackenzie På vegne av Grieghallen Utbygging AS

I maidagene 1978, ved åpningen av Festspillene i Bergen, ble Grieghallen innviet av HM Kong Olav. I snart 50 år har byens eget «flygel» slått an tonen i Nordens mest spennende kulturby. Hvor ville Bergen by og kulturlivet vært uten Grieghallen, og hvor langt kan vi komme de neste 50 årene om vi bare får lagt grunnsteinen for det nye Griegkvartalet?

Historien om veien frem til innvielsen av Grieghallen er en beretning til etterfølgelse; en beretning om viljen til å få til noe som de aller fleste både trodde, mente og sa var helt «hol i hove». Lokaliseringen av Grieghallen ble like grundig debattert som Bybanen har blitt de siste 10–15 årene.

Kong Olav sto for den høytidelige åpningen av Grieghallen i 1978.

I år gjennomføres det en arkitektkonkurranse for et nytt musikkteater i tilknytning til Grieghallen. Sammen med Grieghallen vil dette utgjøre Griegkvartalet.

Vi ønsker å utvide det kulturelle hjerterommet som Grieghallen er og har vært for Bergen og Vestlandet. Edvard Griegs nå 45 år gamle hus har rett og slett for liten kapasitet til å bære den kulturelle tyngden av byens mange kreative og fremragende kunstmiljøer.

Med nytt musikkteater i Griegkvartalet vil vi få mer plass. Plass og kapasitet som gir et bedre egnet rom for opera og musikkteater, ballett og dans, konserter og kongresser i en by som alltid har ambisjoner som overgår oss selv.

Samtidig blir det rom for etterlengtede musikaler av internasjonalt format. Publikum skal reise til Bergen og ikke fra Bergen for nye spennende musikk- og scenekunstopplevelser.

fullskjerm



Slik ser man for seg at Griegkvartalet vil se ut fra luften. 1 av 3 Illustrasjon: Rambøll

I disse dager går det en debatt i Bergensavisen om hvordan Europas nr. 2-byer, overraskende nok, har hevdet seg over hovedstedene og blitt viktige og imponerende markører innen kultur, næringsliv og verdensledende forskning.

I Bergen er vi vant til at debatter går litt over stokk og stein, og sånn er det også med denne debatten. Men tanken bak har et viktig budskap i seg; nemlig at dersom viljen til å bli viktigere og bedre er til stede, ja, da kan store ideer la seg realisere også i Norges nest største by, til glede for regionen og for Norge som nasjon.

Fra v. Olav Munch, adm. dir. i Grieghallen, Bernt Bauge, adm. dir i Musikkselskapet Harmonien og Olaf Mackenzie, direktør i Bergen Nasjonale Opera.

Uten bergensernes stå-på-vilje ville aldri Grieghallen blitt bygget. Takket være samfunnsengasjerte selskaper og privatpersoner kom pengene på plass. Startskuddet kom med den første millionen gitt av skipsreder Haakon Wallem.

Grieghallen er ikke minst et resultat av den største folkefinansieringsaksjonen i byens historie: «Grieghall 1970 eller pengene tilbake». Her kunne bergenserne gi 200 kroner, hvert år i fem år, for å bidra til byggingen.

Til sammen brakte det inn 1,2 mill. kroner, en stor sum den gangen. Og enda viktigere: Det ble et uttrykk for viljen til å skape noe som var påstått å være «helt hol i hove», men som viste seg å bli en gedigen suksess. Det er denne suksessen vi nå ønsker å forsterke med det nye musikkteateret.

fullskjerm



Slik så det ut i august 1967 på tomten hvor Grieghallen ligger i dag. 1 av 3 Foto: Birkhaug og Omdal (arkiv)

Årets valgkamp vil forhåpentligvis dreie seg om noe annet enn bybanetraseen. Høyre og Arbeiderpartiet ser ut til å være enige om å legge omkampene bak seg. Kan vi da håpe på en felles kamp for Griegkvartalet etter årets lokalvalg?

Vi trenger modige politikere både i Bergen og Vestland – og ikke minst i regjering og storting – når slaget om kulturkronene skal stå.

La oss igjen vise hva Bergen kan få til, både fra offentlig og privat hold. La oss stå sammen og legge bredsiden til for Griegkvartalet – en arenaklynge som kan huse nye 50 år i byens kulturelle utvikling.