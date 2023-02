Vi må reagere på sensur

Når et stykke kulturhistorie fjernes, tar jeg meg friheten til å reagere.

Maleriet «Leiv Eriksson oppdager Amerika» ble omtalt som kolonialistisk av avdelingsdirektør Stina Högkvist. Hun har senere gått tilbake på uttalelsen.

Silje Hjemdal Kulturpolitisk talskvinne Frp

Kulturredaktør i BT, Jens Kihl, skrev nylig at jeg opptrer som kunstpoliti etter at jeg kritiserte Nasjonalmuseet for å gjemme bort nasjonalskatten «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» av Christian Krohg.

Jeg er verken kunstpoliti, kunstkritiker eller kulturredaktør, men når et stykke kulturhistorie fjernes på bakgrunn av woke- og kanselleringskultur uten rot i virkeligheten – da tar jeg meg friheten til å reagere.

Det at politikere har ryggmargsrefleks og reagerer når offentlige institusjoner fremstår som plattformer for aksjonisme, er et sunnhetstegn – selv om Kihl prøver å konstruere en debatt om hva jeg og andre mente.

Silje Hjemdal mener hennes reaksjon på fjerningen av maleriet er et sunnhetstegn.

18. februar marsjerte nemlig avdelingsdirektør i Nasjonalmuseet, Stina Högkvist, ut og sa følgende om maleriet: «Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde».

Følgelig kom reaksjonene, også fra undertegnede. Kolonialistisk? Virkelig? Jeg tror de fleste innser hvor historieløs en slik påstand er. Maleriet spiller en sentral rolle i norsk kulturarv og avbilder en viktig del av norsk historie. Det faktum at en nasjonalskatt som dette blir offer for kanselleringskultur, er nitrist, men ikke overraskende.

Det er godt å se at Nasjonalmuseet til slutt tok til fornuft og snudde i saken, om så kun for fire uker. Men det er svært skuffende at det var behov for så mye oppmerksomhet før helomvendingen kom, og unnskyldningen var mildt sagt halvhjertet. Dette burde i utgangspunktet aldri vært tema uansett.

Christian Krohg - «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» I 1893 ble den store verdensutstillingen arrangert i Chicago. I forkant bestemte en gruppe skandinaviskættede amerikanere å starte «The Leif Eiriksson Memorial Association».

De utlyste en konkurranse for norske kunstnere, for å lage et bilde av Leiv Eiriksson og hans oppdagelse av Amerika som kunne vises under utstillingen.

I 1892 ble det klart at Christian Krohg vant konkurransen.

Krohgs maleri (fra 1893) er olje på lerret. Det monumentale verket er på hele 313 x 470 cm.

Nasjonalmuseet viser fast tretten andre malerier av Christian Krohg. De mest kjente er «Kampen for tilværelsen» (1889), «Syk pike» (1881) og «Albertine i politilegens venteværelse» (1885–87).

Videre gjør Högkvist et poeng ut av det faktum at hvite kunstnere er overrepresentert i kunstutstillingen til Norges nasjonalmuseum. Her må vi kalle en spade for en spade. Naturligvis vil hvite kunstnere være mer representerte på veggene til et museum som har som mål å fremme norsk kulturhistorie.

Det har seg nemlig slik at de fleste verk av kulturhistorisk betydning for det norske samfunnet, inntil nylig, er malt av hvite kunstnere. Hvorfor er dette et problem? Dette er ikke et ondt forsøk på å skape utenforskap eller fremmedgjøring, men en realitet. En realitet som man må kunne forvente at Högkvist, og Nasjonalmuseet som sådan, skal kunne greie å forholde seg til.

Innsenderen mener unnskyldningen fra avdelingsdirektør Stina Högkvist (bildet) fremstår som halvhjertet.

Kihl har helt rett i at museene skal operere med en form for autonomi, men det er kun rett og rimelig at folk sier ifra når de er uenig med den veien Nasjonalmuseet har begitt seg ut på. Jeg har ingenting imot å være vaktbikkje i møte med kanselleringskulturen, men å bli sammenliknet med styringsmaktene i Ungarn, vil jeg ha meg frabedt.

Dette handler nemlig ikke om å politisere Nasjonalmuseet, men å ansvarliggjøre dem opp mot samfunnsoppdraget deres. Som Unge Høyres Ola Svenneby peker på i Minerva: «Nasjonalmuseets oppdrag skapes ikke av kuratorer og folk med kunstfaglig kompetanse, det skapes av politikerne på vegne av befolkningen. (…) Min innvending er at det kunstfaglige miljøet er forvaltere, ikke eiere av kulturarven – den tilhører fellesskapet. De opererer med et oppdrag på vegne av Norge, men kan ikke gjøre hva de vil.»

Det faktum at man rullerer på hvilket verk som henger hvor og når, er naturligvis helt greit. Dette er derimot ikke et spørsmål om rullering, men heller om sensurering. Inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest avdelingsdirektørens uttalelser, er at dette verket nær sagt ikke vil se dagslys igjen, og det er problematisk. For øvrig mener jeg det er positivt at kulturpolitiske talspersoner for partiene er aktive deltakere i saker om kunst og kultur.

Eg leikar ikkje vaktbikkje.