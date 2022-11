Nav hjalp meg med fire enkle ord

Klarspråk kan gjøre deg til noens livbøye.

Et klart og tydelig språk hjalp Ingvill Eriksen i en fortvilet situasjon.

Ingvill Eriksen Seniorrådgiver for kommunikasjon i Direktoratet for e-helse

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En grå februardag i 2013 ringte jeg Nav, midt i et samlivsbrudd og med en 14 uker gammel baby på armen. Jeg husker følelsen av avmakt, fortvilelse og gråten som satt i halsen, mens jeg stotrende prøvde å forklare hva som hadde skjedd og hvorfor jeg ringte.

Det var noe med permisjonen, det økonomiske rundt barnebidrag. At jeg var så redd for å ha ødelagt datteren min sitt liv, nesten før det hadde begynt. Og at hjertet mitt var knust.

Det var ikke alt hun i den andre enden av telefonen kunne gjøre noe med, naturlig nok. Likevel hjalp hun meg på absolutt alle måter, med én enkelt setning:

«Nå trenger du hjelp», sa hun, helt rolig.

«Ja», svarte jeg og begynte å grine for alvor.

Les også Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes: – Livet er drittøft. Det består av ting vi ikke kan skjerme oss fra.

Og så gikk vi gjennom alt det praktiske, alt som føltes som et uoverkommelig fjell når du allerede er så sliten, trist og overveldet at du fort ender opp med å gjøre ingenting.

Hun hadde god tid. I alle fall virket det som at hun hadde det. Sendte lenker til de riktige dokumentene, hjalp meg med å fylle dem ut, forklarte hva jeg hadde rett til og krav på.

I oktober ble datteren min ti år. Både hun og moren hennes klarte seg, skulle det vise seg. ️De siste ti årene har hun vært ankeret mitt – og jeg forhåpentligvis hennes. Hun elsker ballett, mobilen og begge foreldrene sine, selv om de flyttet fra hverandre før hun kan huske.

Det er mulig vi hadde kommet oss over det K2-aktige fjellet av byråkrati uansett, med tid og stunder. Men saksbehandleren var klarspråk i praksis den februardagen, og jeg har sendt henne mange takknemlige tanker i etterkant.

De siste årene har jeg jobbet metodisk med klarspråk i Direktoratet for e-helse. Det er lærerikt, spennende og en veldig fin måte å samarbeide på tvers av fagavdelinger. Det har også gitt meg mulighet til å besøke mange ulike virksomheter som er nysgjerrige på hvordan vi jobber med språk.

Offentlig sektor har et ansvar for å være et forståelig møtepunkt når vi i ulike livssituasjoner trenger det. Alle tekster vil ikke være frie for fagspråk, og det er heller ikke målet. Men legg bort vedtak, paragrafer og alt som er «i henhold til», i den grad du kan – og særlig i møte med andre.

Tenk og formuler deg som et medmenneske. Vips, så er du noens livbøye, bare ved å være deg. Den kulturen dét bygger, er forståelig på alle verdens (klar-)språk.

Innlegget ble først publisert på Linkedin.