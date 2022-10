Eldrebølgen – ved en av dem

Jeg ber så meget om unnskyldning.

Nina Skauge Bønes

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Med mine 70 år er jeg en vandrende økonomisk byrde. I mange år fremover må dere unge (under 40) ta regningen for mine vonde knær, min pensjon og mine fremtidige frikort. Jeg vil ikke være en byrde, men kan ikke løpe fra det (kan ikke løpe i det hele tatt, når sant skal sies).

Å være til bry føles ekstra belastende i en tid der katastrofene står i kø. Først var det år med munnbind og isolasjon. Så den militære operasjonen i Ukraina, bombing av jernbanestasjoner, latterlige folkeavstemninger og kjernekraftverk midt i skuddlinjen.

Kornmangel og sult i Afrika. Skjelvende storindustri i Tyskland. Fascistiske strømninger i Italia. En kriminell ekspresident i USA, abortgalskap, rasisme og skoleskytinger. Angrep på skeive. Hårklipping og forstokkede mullaer.

Og her hjemme: streiker og tomme klasserom. Skarpladd heimevern ved norske gassanlegg. Et forsvar uten fungerende telefonlinjer mellom generalene. Og da har jeg ikke engang nevnt ras, flommer, orkaner, plast i havet og andre menneskeskapte katastrofer.

Les også Sju fordelar med å vera gammal

Men akkurat nå, da jeg ikke trodde det kunne bli verre, kom altså eldrebølgen. Den har vi riktignok visst om den lenge, men nå har den veltet over oss, aktualisert ved neste års statsbudsjett. Det er visst bare barnehagebarn i Finnmark som kan glede seg over det budsjettet. Fint for dem, men jeg er bekymret.

For jeg er bølgen. Jeg er en helt meningsløs utgiftspost. Jeg bidrar ikke med noe inn, kun ut. Og med det som bakteppe, har jeg forstått at jeg må handle. Jeg må prøve å minimere ytterligere belastning av fellesskapets midler.

«Det gjelder selvsagt å holde seg sprek med måte. Jeg vil jo ikke leve til jeg er 100. Nei, Gud forby», skriver Nina Skauge.

Jeg har alltid vært litt nøysom, tror jeg. Hadde riktignok en noe hektisk og ansvarsløs ungdomstid. Var hippie en periode og inhalerte ting som var gøy, men forbudt. Sånt gjør jeg ikke mer.

Fra nå av skal jeg spise sunt (minus koriander, jeg hater koriander) og holde meg frisk, så jeg slipper å plage den allerede overarbeidede fastlegen. Og i det øyeblikket jeg blir for tutlete til å koke poteter, skal jeg gå over til Fjordland. Da trenger jeg forhåpentlig ikke tilsyn av kostbar hjemmehjelp.

Jeg skal drikke moderate mengder vin, så jeg unngår å brekke lårhalsen i trappen. Og skulle jeg mot formodning falle, håper jeg min ukentlige trening på Scala får meg raskt bort fra rullatoren.

Les også 100-åringar om krig og kjærleik, lengsel, sorg og glede

Men det gjelder selvsagt å holde seg sprek med måte. Jeg vil jo ikke leve til jeg er 100. Nei, Gud forby. Mitt håp er å dø i tide, og da så effektivt som mulig. Det siste kan være litt vanskelig uten hjelp, men jeg tenker det ordner seg. Jeg vil i hvert fall ikke å ha på meg at jeg belastet overfylte sykehus og aldershjem med unødig langtrukken utånding.

Håpet er egentlig å gå så stillferdig gjennom mitt resterende liv at jeg går under radaren. Men man vet aldri. En ungdom med betalingsproblemer og høyt studielån kan plutselig begynne å plaffe løs med automatvåpen når jeg og vennene mine sitter på stamstedet vårt med vinglassene i skjelvende hender.

For dere under 40 høres det sikkert merkelig ut, men en gang var jeg et lite barn. Et fredsbarn. Det var i 1952, og mine foreldre var begge, hver på sin måte, preget av traumer etter en fem år lang krig. For dem var jeg et lite under. Et smilende og uskyldig lite fremtidshåp. Aldri mer krig, sa de. Når jeg tenker på dem, begynner jeg nesten å gråte. Huff, jeg ber om unnskyldning igjen. Det må være alderen.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.