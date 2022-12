Dette gjorde Bergen rett då ukrainarane kom til byen

Alle flyktningar treng eit slikt senter.

På fritidssenteret i Fyllingsdalen kan ukrainske flyktningar koma og måla.

Gro Fyllingsnes Flyktningediakon, Bergen kirkelige fellesråd

Då krigen i Ukraina starta, og eit stort tal flyktningar kom til Bergen i vår, vart det oppretta eit støtte- og fritidssenter for dei i Fyllingsdalen – i regi av Den ukrainske foreining og kommunen. Som flyktningediakon tilsett i kyrkja i Bergen, tok eg staffeli og målarutstyr med dit for å starta målargrupper for flyktningane. Straks kom Alesia, kunstlærar, no flyktning frå byen Mykolajiv sør i landet, og tilbaud sin assistanse.

Saman har vi sidan mai tilbydd måling ved staffeliet for vaksne flyktningar, eit tilbod dei kan nytta seg av når barna er på skule og i barnehage – og dei sjølve går ledige mens dei ventar på å bli busette og å få starta på norskopplæring.

Og måling er godt for mykje. Det hjelper til å få ein pause frå bombevarsel frå heimlandet, og det gjev eit rom for å få uttrykkja seg på tvers av språkbarrierar.

Som base for denne aktiviteten har senteret i Fyllingsdalen vore ypparleg. Her har folk frå frivillige organisasjonar kunna koma med sine tilbod, anten det gjeld språkkafé, levering av klede, eit teateropplegg for barna eller noko anna.

Og ukrainarane tek huset i bruk. Dei styrer butikken med mottak, sortering og utdeling av klede og utstyr. Dei lagar trimgrupper og formingsaktivitetar for store og små. Er det ein frisør blant flyktningane, finst det rom for å skapa ein frisørsalong med gratis tilbod om klipping.

På laurdagar har dei sjølve sett i gang skule for ukrainske born, kor dei kan ha undervisning i morsmål og mykje anna med ukrainske lærarar. Engasjementet er stort, og ressursane blant flyktningane er mange.

Dette gjev mange tankar. For det fyrste tenkjer eg på Maslows behovspyramide, denne modellen som får fram at noko av det viktigaste for eit menneske, rett etter fysiologiske behov, er tryggleik, det å ha fast grunn å stå på.

Som flyktning opplever ein vel den største utryggleik som omtrent går an. Ein har måtta forlata alt det trygge og veit ikkje om det kan vera borte for alltid. Så skal ein byrja på nytt i eit framandt land, med framandt språk og framande skikkar, med vonde minne på netthinna og frykt for livet til nokon som blei attende.

Det er ikkje lett å skulla tileigna seg mange nye ting, som språk og skikkar, når alt kjennest utrygt. Eg har sett det som norsklærar i vaksenopplæringa: Flyktningar som klappar saman psykisk stilt overfor eit toårig introduksjonsprogram som gjer den universitetsutdanna mannen eller den stolte handverkaren om til ein skulegut. Dette kjem jo på toppen av tap av hus og heim, og eit sjølvstendig liv der ein forsørgde seg sjølv og familien.

Så kan ein tenkja at ein skaper ein getto når ein lagar senter for flyktningar. Men eg trur at ved å gje flyktningane tid til å vera saman, få trygg grunn under føtene og tid til å ta tak i liva sine, så er det mykje å vinna.

Og ikkje berre ukrainske flyktningar, men alle flyktningar som kjem til Bergen, treng eit slikt senter, for å få ein base, for å få tryggleik og tid til å gjenfinna sine ressursar og styrke. Det skaper betre føresetnad for god integrering i samfunnet at dei dreg nytte av gjensidig støtte i eit miljø blant sine eigne i den sårbare førstefasen av opphaldet.

Gjennom å investera litt ekstra i starten trur eg samfunnet vil få mykje att for det på sikt, og at det gjev utgangspunkt for ein vellukka integreringsprosess.

Bergen har vore ein pioner på dette i året som gjekk. Eg håpar at dette gode tiltaket kan få utvikla seg vidare i året som kjem.