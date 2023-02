Grenselaust provoserande frå Skyss

Ta til fornufta og legg om praksisen!

Innsendaren reagerer på at passasjerar kan få bot for manglande billett, sjølv om feilen ligg hos Skyss.

Alf Ove Lindås Laksevåg

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT kan vi 27. januar lese om ei kvinne som fekk bot på Bybanen etter at billettkjøpet på Skyss-appen feila. Skyss sin pressekontakt forklarer selskapet sin praksis på ein måte som provoserer grenselaust!

Dersom han er nokolunde rett sitert, er det viktigaste for Skyss altså å sikre likebehandling av kundane, at det å utføre billettkontroll skal vere enkelt for Skyss og at tvilen skal kome Skyss til gode.

Les også Skyss opplyser om feil med egne tjenester – likevel deler de ut bøter

Ja, Skyss, det er likebehandling å rekne kunden som kjeltring i alle tvilstilfelle. Men det finst også andre, mindre arrogante måtar å praktisere likebehandling på, til dømes å la tvilen kome kunden til gode.

Skyss, de oppfordrar oss til å bruke elektroniske billettløysingar. Det forpliktar når tekniske feil oppstår.

Jenny Luneng fekk i førre veke bot på Bybanen, sjølv om Skyss visste om problema med appen.

Sjølv om de juridisk sett kan tenkjast å ha alt på det tørre, er det moralsk heilt uakseptabelt at de slik som omtalt i BT, stiller ærlege folk i skamfulle situasjonar når Skyss sitt system sviktar.

At kunden kanskje får bota refundert «på bakrommet» ved å sende klage, rettar ikkje opp skaden de har påført kunden. Når de lagar instruks til kontrollørane, må de ha som utgangspunkt at det å behandle ærlege kundar med respekt er viktigare enn å bøteleggje flest mogeleg snikarar.

Skyss svarar:

Vi er takknemlege for å få høve til å utdjupe, også fordi vi ser at viktige moment ikkje kom fram i våre svar i BT.

I møte med ein kontrollør som arbeider på våre vegne, skal kundar oppleve å bli behandla rettferdig. Vi kan godt forstå at dette ikkje er ei oppleving kunden sit att med i denne saka. Det vil vi seie oss leie for, og vi vil også sjå på rutinane ved tekniske feil på appen vår.

På generelt grunnlag vil vi oppmode reisande til å kontrollere at kjøpet har gått gjennom – og til å forsøke på nytt dersom ein feil har oppstått. Ved tekniske problem av større omfang blir kontrollørane varsla, med ønske om å unngå hendingar som dette.

Det er også viktig for oss å understreke at kontrollane våre handlar om å førebygge snik, som igjen går utover tilbodet. Det kan skje at reisande uforvarande manglar gyldig billett. Difor skal kontrollørane alltid opplyse om klagerett.

Øyvind Strømmen, pressekontakt i Skyss