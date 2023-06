65 og ubehjelpelig?

Jeg er en senior som er i stand til å ta vare på meg selv og satser på å være det i mange år fremover.

Gunnar Wiederstrøm opplever henvendelsen fra Bergen kommune som litt nedlatende.

Gunnar Wiederstrøm Møhlenpris

Jeg er såkalt senior på andre året. Så langt har jeg ikke merket noen stor forskjell, men blir minnet om at andre mener det inntreffer noe idet jeg runder 65. For Bergen kommune har sendt meg en lenke til deres nyopprettede nettside Seniorguiden, der det finnes «gode råd til seniorer i Bergen kommune».

Her er «artikler til inspirasjon og oversikt over tjenester og aktiviteter som kan være nyttige å kjenne til». Her får jeg råd om hvordan jeg kan tilpasse boligen til min tilværelse som senior.

Jeg får kostholdstips for hvilken mat som hjelper musklene mine, og tips om trening. Det finnes til og med en egen lenke til de ulike kollektivtilbudene i Bergen.

Slik ser velkomstsiden til Bergen kommunes nye «Seniorguiden» ut.

Dette sendes ut i beste mening, men reflekterer de som står bak at det kan oppfattes på en annen måte for de som mottar dette – og har rundet den kritiske alderen? Min første refleksjon da jeg fikk tekstmeldingen fra kommunen med lenken til Seniorguiden, var å slette den. Dette angår ikke meg, tenkte jeg.

Men så bestemte jeg meg for å lese gjennom innholdet og kunne raskt konkludere med at dette kunne jeg like gjerne ha slettet. For her skjæres alle såkalte seniorer over én kam.

Her skilles det ikke mellom det store gross av eldre og seniorer som ikke har behov for noen form offentlig veiledning, og de som er i ferd med å bli hjelpetrengende og ikke vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

Det store flertall av oss over 65, ja sågar en høy andel av de mellom 80 og 90 klarer seg selv. De er for manges vedkommende fortsatt spreke. De vet forskjell på sunn og usunn mat. De er ikke mer ensomme enn de under 30. De er i stand til å lete seg frem til nødvendig informasjon på nettet.

De vet hvor og når buss og bane går via Skyss-appen de har lastet ned på telefonen. Mange er fortsatt i arbeid og håper å kunne være det til de er godt over 70. Og de fleste av oss liker ikke å bli henvendt til som om vi er litt mindre i stand til å forstå verden og ta vare på oss selv enn de som ikke har rundet 65.

Jeg opplever denne henvendelsen som litt nedlatende, en påminnelse om at omgivelsene ser på meg som litt redusert. Det er en holdning som dessverre gjennomsyrer både arbeidsliv, offentlig sektor og mediene, og den medfører at ansatte skyves ut av yrkeslivet mens de fortsatt har hele sin arbeidskapasitet i behold. De oppfattes som mindre omstillingsvillige, mindre flinke til å lære noe nytt og tilstivnet i holdningene.

Jeg er en senior som er i stand til å ta vare på meg selv, og satser på å være det i mange år fremover. Og den dagen jeg har behov for hjelp, skal jeg klare å finne frem til denne uten å måtte få hjelp fra seniorguiden.

Gunnar Wiederstrøm er tidligere journalist i BT. Innlegget ble først publisert på Facebook.