I vanskelige tider må vi prioritere dem som trenger det mest.

Henrik Jorem, leder for Arbeiderpartiet i Bergen, etterlyser svar fra Høyre på hvordan kutt i eiendomsskatten skal gjennomføres.

Henrik Jorem Leder, Arbeiderpartiet i Bergen

Høyres Eivind Nævdal-Bolstad har et innlegg i BT 2. september, hvor han tillegger Arbeiderpartiet meninger vi ikke har. Vi går til valg på å holde eiendomsskatten på samme nivå som i dag.

Så vil vi vurdere å øke bunnfradraget ytterligere, slik at vanlige folk betaler mindre og skatten blir mer omfordelt. Det er viktig for å unngå at forskjellene øker.

Høyre skal visst finansiere sine skattekutt ved at kommunen skal effektivisere driften, men hvordan? Vi har stilt spørsmålet gjentatte ganger i valgkampen, men det Høyre har kommet med, er ikke et seriøst svar om prioriteringene til et styringsparti.

I stedet gjentar de sin umulige påstand om at de vil levere bedre tjenester med mindre penger. Det regnestykket går ikke opp.

Selv om Høyre ikke vil lytte til oss, bør de i alle fall lytte til velgerne. I en reportasje i Klassekampen 5. juni går partiets to toppkandidater fra dør til dør.

En av bergenserne som åpner for dem, sier: – Jeg kjenner folk som sier «nå får vi mer å rutte med», men det er ikke det som er poenget. En i klassen til sønnen min sa på skolen at han måtte slutte på SFO fordi moren hadde mistet jobben.

Det er det som er poenget, Nævdal-Bolstad: I vanskelige tider må vi prioritere dem som trenger det mest.

Det vil Arbeiderpartiet gjøre ved å styrke offentlige tjenester – barnehager, idrettsbygg, skoler og SFO. Å kutte i eiendomsskatten vil innebære å gi mer til dem som har fra før.

Erfaringen fra forrige Høyre-byråd var at det var de offentlige tjenestene som ble rammet da Høyre måtte finne dekning for skattekuttene sine.

Hvis Høyre får byrådsmakt igjen, er det en trygg antagelse at de vil måtte kutte i SFO og eldreomsorg, som dermed blir dyrere å finansiere for fellesskapet på sikt.

Det er dette som er det økonomiske retningsvalget velgerne nå står overfor.