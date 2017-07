Hadde dere truffet noenlunde med værvarselet, så hadde naustet vært ferdigmalt for lengst.

Kjære Yr. Den appen dere har. Ja, den som gir inntrykk av at dere kan beregne regnbygene på Vestlandet med 30 minutters marginer gjennom dagen. Og som med samme tidsintervaller viser nøyaktig hvor mye regn som skal komme hver halvtime. Vel, vi må snakke om den.

Dere skylder meg nemlig to strøk maling på naustet mitt her på Tysnes. Saken er den at dersom dere hadde truffet noenlunde med værvarselet, så hadde naustet vært ferdigmalt for lengst. Men dere bommer litervis. Så langt i år har dere meldt mye bedre vær enn det som har vært fasiten. Snakk om å kaste blår i øynene på folk! Eller kaldt vann i utegrillen.

Jeg vet det fordi jeg har sjekket appen mange ganger om dagen. Det må man hvis man skal male på Tysnes. Ta for eksempel mandag i forrige uke. Ifølge appen skulle det være glimrende maleforhold. Det var meldt 0,0 millimeter nedbør. Jeg var klar som et egg. Ja, det vil si – jeg var ikke veldig tidlig på an. Etter frokost og formiddagskaffe, man har tross alt ferie, så var jeg klar. Klokken var da blitt 12:00. Mens jeg står og rører i malingen så begynner det å regne. Da altså. Ja, da skulle jeg gjerne kjørt den appen langt ned i det store tilitersspannet med oljegrunning. Men jeg rakk å besinne meg da jeg kom på at appen ligger inni telefonen min.

Og sånn går no dagene. Regnbyger og solgløtt kommer og går. Fullstendig uforutsigbart. Appen fra Yr er ubrukelig som informasjonskilde i så måte. Og kom ikke her og si noe sånt som at «ja, lokale regnbyger kan oppstå på sommeren og er vanskelig å beregne.» I appen kan man tross alt få opplysninger om været på lokale småsteder.

Så nå har jeg plassert malerspannet utfor døren til dere. Hvis dere på yr.no er så forbasket god til å beregne malerværet så burde dere jaggu ta turen og vise det. Lykke til med arbeidet!