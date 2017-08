Gode kulturopplevelser kan veie opp for dårlig vær.

Nå er det valg, og Jette Christensen fra Arbeiderpartiet inviterte denne uken Bergens kulturliv til et møte for å drøfte hva som skal til for at Bergen skal bli den beste versjonen av seg selv. Det er et godt spørsmål.

Jeg innrømmer det gladelig. Jeg er en klimaflyktning. Da jeg dro fra Bergen for over 30 år siden, tenkte jeg at jeg aldri skulle flytte tilbake.

Men så ble jobben som sjef for et av landets beste teatre ledig. Jeg var så heldig at jeg fikk jobben, så her er jeg igjen. På sjette året tar jeg på et oljehyre når jeg skal ut og lufte bikkje eller meg selv. Hvorfor i all verden gjør jeg det?

Fordi det er noe med Bergen. Fordi jeg har røtter til Vestlandet som er sterkere enn solhungeren. Fordi jeg er overbevist om at kulturopplevelsene vi skaper flytter perspektiver og skape empati.

Kulturpolitikk bør være høyt på agendaen i valgkampen fordi det er så viktig for livskvaliteten til folk – kanskje spesielt i en by som vår. Klimaet i Bergen er ideelt for en kulturby. Det regner jo så mye her at vi alle har tid til å gå på kino, teater, konsert eller se en utstilling. Brunsnegler og regn gjør jo at hagearbeid etter hvert er utdatert. Så har vi det privilegiet at vi kan fylle på sjelen og tankegodset i stedet for.

Men jeg skulle også intenst ønske at flere gjorde som meg: At de pakket kofferten og reiste til Bergen fordi det er så attraktivt kunstmiljø og gnistrende kulturliv her. Enten de kommer som kunstner eller publikummer.

Nå før valget er det viktig å minne oss alle på at opplevelsen av å jobbe og bo i Bergen, kan bli enda bedre. Det handler om struktur, vilje og økonomi. De økonomiske rammevilkårene for frie kunstnere må styrkes, våre kulturhistoriske bygninger må ivaretas og videreutvikles for fremtiden, de husløse institusjonene må få en ordentlig arena og vi trenger engasjerte, ambisiøse og modige kulturpolitikere som ser verdien av å satse på nyskapende kunstneriske uttrykk. For først og fremst handler det om å tiltrekke seg de beste talentene innen alle felt.

Ifølge kulturtidsskriftet Vagants redaktør Audun Lindholm, er Bergen kjent både nasjonalt og internasjonalt som et litterært kraftsentrum. Skrivekunstakademiet har mye av æren for dette. Innenfor musikk er vi også ledende i nasjonal sammenheng. Vi har i tillegg Festspillene, Harmonien, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen, Hordaland Teater, Bergen Kunsthall og Kode.

Vi har Nattjazz, BIT20 Ensemble, Bergen Assembly og gatekunstkollektvet BART. Vi har et ambisiøst filmmiljø og en rekke spenstige gallerier. Talentutvikling drives bla. på Fyllingsdalen teater, Vestlandske Teaterlag og Bergen Kommunale Kulturskole.

I Bergen har vi et publikum som er interessert og bevegelig, og som er like differensiert som kunstmiljøet. Det er publikum vi alle er til for og som vi ønsker å berøre, provosere, utfordre og glede.

Vi må alle være på ballen for å sikre at 1 prosent av BNP går til kultur, og at en stor del av dette drysser over Vestlandet. Da vil mange flere enn jeg trosse regn og vind og sloss for å komme og bo og jobbe i denne ufattelig vakre byen!