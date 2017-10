Det er de ansatte som er den viktigste faktoren for hvordan hverdagene og - nettene for de eldre er.

Regjeringen og Bent Høie (H) foreslår å øke tilsagnsrammen og slik få bygget flere sykehjemsplasser i Norge. Totalt ca. 1300 plasser innen 2019. Samtidig leser vi at Forbrukerrådet har foretatt en undersøkelse som viser at svært mange eldre på sykehjem går inntil 11 timer uten mat. Dette viser i stor grad hvor skoen trykker.

Selvsagt må det bygges flere sykehjem, men en ordentlig kvalitetssikring av disse må også på plass. Det er i liten grad regulert hva en sykehjemsplass skal være. Regelverket fremstår som ullent og i stor grad åpent for individuell tolkning. Slik kan vi ikke ha det. Selvsagt må det lovfestes rett til næringsrik og regelmessig kost, frisk luft hver dag, helse- og velværetilbud og mye mer. På noen sykehjem dusjes brukerne hver 14. dag! Det viktigste av alt er alltid de varme hendene.

Det vil være naivt å tro at fysiske kvaliteter i form av «lyse og trivelige» rom betyr mer enn triveligheten til de ansatte. Det er de ansatte på hjemmene som er den viktigste faktoren for hvordan hverdagene og - nettene for de eldre er. De som ser den enkelte, de som tar seg tid til å prate, som har kunnskaper og kompetanse utover de rent faglige, og som har lyst til å jobbe på sykehjem. Disse må vi som samfunn ta vare på.

Ethvert par med varme hender av typen over, må gis mye høyere lønn og mye bedre arbeidsvilkår. Det er slik vi sikrer kvalitet. Likeså må det på plass minimumskrav som nevnt over til hva en bruker på sykehjem skal ha av stell, kost, opplevelser og mer. Dette haster! Snart er det enda flere som trenger gode sykehjemsplasser.

