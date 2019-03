Om menn ble gravide, ville barselomsorgen sett annerledes ut

DEBATT: Vi menn må også engasjere oss for en god barselomsorg.

RESSURSER: Dette handler både om våre mødre, men mest av alt vår fremtid, våre barn. Det er både samfunnsøkonomisk og rasjonelt å sette inn ressurser på fødeavdelingen, skriver innsender. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Thorstein Skårnes Listekandidat, Bjørnafjorden FrP

Nok er nok! Nei, jeg snakker ikke om bompenger. Det er en langt mer viktig debatt som må tas: Ressursmangelen på KK. I motsetning til Giskes siste video, er varselet fra de ansatte og tillitsvalgte på KK noe vi må ta på dypeste alvor.

Da jeg i fjor opplevde å miste et barn, fikk jeg et utelukkende positivt møte med Kvinneklinikken, selvfølgelig gitt situasjonen. Dette er omsorgsfulle, dyktige og fantastiske mennesker. Likevel vet jeg at ikke alle har det samme gode møtet med barselomsorgen. Vi trenger et krafttak for tryggheten og barselomsorgen for våre kvinner.

En standup-komiker uttalte en gang at hvis menn hadde blitt gravide, ville barselomsorgen vært det området vi la mest penger inn i. Det ville vært helt nye fasiliteter med flatskjerm og Playstation på hvert eneste rom, bar til kompisgjengen som ventet, hvor den nybakte faren i ettertid kunne feire med gratis øl. Det ville vært et eget personlig team for hver eneste mann som kom inn på fødestuen.

En spøk, men det ligger kanskje også noe i det?

Vi menn må også engasjere oss for en god barselomsorg. Dette handler både om våre mødre, men mest av alt om vår fremtid, våre barn. Det er både samfunnsøkonomisk og rasjonelt å sette inn ressurser på fødeavdelingen.

Selv om antallet dødsfall i tiden før, under og den første uken etter en fødsel har falt til færre enn fem av 100 barn de siste 30 årene, bør vi fremdeles se på tiltak og utvikling som kan føre til enda færre situasjoner som i verste fall kan føre til dødsfall. For det unner jeg ingen å oppleve.

Her må vi søke tverrpolitiske løsninger for å sikre en god start på livet, en god opplevelse for foreldrene, og et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte.

