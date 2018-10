Det sier noe om makten kvinner har i samfunnet når landet gir en unnskyldning til forrædere og landssvikere.

Dette er nok et eksempel på at samfunnet ikke tar kvinner på alvor – «vi kan ikke forvente noe annet av kvinner».

Privat

Tyskertøsene tok det lette valget ved å oppmuntre makthaverne og motta alle de privilegiene av rikdom og luksus dette medførte. Gode norske kvinner tok et økonomisk vanskelig valg – det å leve i den tøffe norske krigsøkonomien.

Mens mange nordmenn ga sitt liv for et fritt Norge, ga tyskertøsene tilfredsstillelse og legitimitet til okkupasjonsmakten. En makt som sto for massedeportasjon og massedrap på jøder og gode nordmenn. En herremakt som var ansvarlig for 82 millioner drap, og som så på alle andre etnisiteter som slavefolk.

Statsminister Erna Solberg: Skam deg sammen med de mange tyskertøser.