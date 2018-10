BTs tittel «Kommunal kulturkanal tek opp konkurransen med BA og BT» fokuserer bare på én side av ideen.

Her er mitt svar på BTs artikkel «Kommunal kulturkanal tek opp konkurransen med BA og BT». Jeg ledet forprosjektet i vår, og ønsker å dele mine personlige tanker om dette initiativet.

Først og fremst tenker jeg som innbygger og innovasjonskonsulent at det er prisverdig at Bergen kommune tenker fremover og at de ønsker å utvikle kulturfeltene i Bergen i tråd med digitale trender. Jeg liker også at de begynte med et forsøk – et pilotprosjekt, som hadde som mål å utforske industrien og kartlegge hva som skjer i feltet.

Dette er absolutt i tråd med prosjektledelsesprinsipper, som sier at man bør lage et forprosjekt. Informasjonen i forprosjektet skulle da brukes til videre evaluering av prosjektets fortsettelse. Som sertifisert prosjektleder, er jeg glad for at Bergen kommune tenker i denne retning.

Jeg finner BTs tittel «Kommunal kulturkanal tek opp konkurransen med BA og BT» litt bombastisk og med fokus bare på én side av hele ideen. Jeg forstår ikke hvorfor dette blir en konkurranse mot BT, BA eller Schibsted. Det er mange bloggere der ute, det er mange som publiserer via LinkedIn eller Facebook, men likevel lever BT sitt liv og folk leser aviser fremdeles.

Forskjellen på Bergen kommune og Bergens Tidende er at BT er en privat bedrift som må tjene penger, mens kommunen må tjene sine innbyggere. Bergen kommune har en rolle der de skal skape omgivelser som tjener alle og alle skal behandles likt.

Jeg støtter initiativet til Bergen kommune og jeg mener at det er viktig å se hele konteksten. Slik jeg forstår det, er Bergen kommune opptatt av to ting: a) å koble kulturfeltet på den digitale bølgen og b) å hjelpe kulturaktørene i Bergen til å nå et bredere publikum.

Bergen kommune er bevisst på at det er vanskelig å få publikum til fysisk å komme på utstillingene. Her er det flere ting som må tas hensyn til. Når du er innvandrer, for eksempel, tar det lengre tid til å bli kjent med det som skjer i byen, både på grunn av språk og på grunn av at man ikke er vant til å gå på disse arrangementene i ny by fordi man ikke er vokst opp her. Terskelen er mye høyere hos innvandrere. Den språklige terskelen er også høyere for turister.

Flere og flere av mine venner går i operaen eller andre forestillinger når de reiser. Jeg var nylig i Stockholm hvor jeg tenkte å gå på en operaforestilling. Med erfaring fra digital plattform-prosjektet, spurte jeg da meg selv: Finnes det et unikt, digitalt sted hvor jeg kan finne ut hva som skjer i Stockholm? Og finnes den på engelsk?

En digital plattform kunne for eksempel tilby funksjonaliteter som lett og raskt tilpasser informasjon fra norsk til andre språk. Generelt har de ulike kundegrupper ulike grunner for hvorfor de ikke kommer på forestillinger i Bergen. Ulike kundesegmenter har også ulike (digitale) behov. Man må snakke med kundene for å finne ut mer om kundeatferd. Det prosjektet jeg har ledet hadde fokus på hva kulturaktørene ønsker. Men man trenger også å høre kunden sin side. Jeg mener at slike kundeanalyser bør utføres før man kommer med endelig forslag til digital plattform.

Å lage en så ambisiøs plattform er ikke lett. Facebook er en viktig og sterk plattform, og derfor er den en stor utfordrer, men den er heller ikke ideell.

Min oppfatning er at Bergen kommune ikke prøver å konkurrere med BT. Jeg opplever at Bergen kommune ønsker å utfordre kulturmiljøet i Bergen til å tenke utenfor boksen, og til å hoppe raskere på den digitale bølgen. Det ligger store muligheter her, og kommunen ønsker å legge til rette for realiseringen av disse.

Mitt inntrykk er at Bergen kommune ønsker at innbyggerne skal ha flere muligheter, og at flere blir med på forestillinger. Er det ikke en fantastisk idé at innbyggere som fysisk ikke kan komme på en forestilling får dette til gjennom digitale løsninger? Er det ikke fantastisk at en by tenker stort og er åpen for nye ting?