Er det virkelig så stort behov for flere boligblokker i Åsane, at det er verdt å ødelegge et av de viktigste grøntområdene i bydelen?

4. september skal bystyrekomiteen for miljø og byutvikling behandle en søknad fra styret i Rasmus Meyers legat (RML). Der ber styret i praksis om å bygge boligblokker på 140 mål av den totalt 395 mål store Åstveitskogen - det vil si 35 prosent av et av de viktigste grøntområdene i sentrale Åsane.

Åstveitskogen er en grønn lunge i en bydel som er preget av utbygging og asfaltering. For Tertnes, Ulset, Glaskaråsen og Åstveit er dette det eneste vesentlige grøntområdet i gåavstand. Området er rangert som et «svært viktig» friluftsområde i Miljødirektoratets naturbase.

Utbygger peker i BT 4. juni på at områdene som ønskes bygget ut er «bratte og lite tilgjengelige» og i «utkanten av Åstveitskogen». Hvis en ser nærmere på plantegningene, ser en imidlertid at områdene som foreslås omgjort til boligblokker, er det som i dag er hovedtilkomsten til skogen fra nord, øst og sør.

Utbygger nevner heller ikke at byggeområdet grenser mot Bjørgvin distriktspsykiatriske senter avdeling Tertnes, Åstveit ungdomsskole, Tertnes videregående skole og minst tre barnehager. Byggeplanen gjør at disse mister sin umiddelbare nærhet til skogen.

Det burde være unødvendig å påpeke hvor viktig nærhet til naturen er for barn og psykisk syke. På et skilt ved den sørlige inngangen til skogen ber en hundeeiere holde hundene sine i bånd, da skogen er et lekeområde for Åstveit barnehage og Kalvatræet skole. Tertnes idrettslag bruker også området aktivt, blant annet til terrengløp og fellesavslutninger.

Skogsområdet er i dag så stort at en kan ha en søndagstur der eller en god mosjonsøkt. En ombygging av skogen vil endre dette.

Det er foreslått å bygge 1200 boenheter i skogen, fordelt på fireetasjes blokker. Dette skal ligge på åsryggene rundt Åstveitvannet, med utsikt over fjorden og resten av området. Resten av skogsområdet vil trolig minne mer om en park mellom blokkene, hvis dette gjennomføres. Grøntområdet slik det er i dag, vil være tapt for alltid.

Det biologiske mangfoldet i skogen vil bli ødelagt hvis planen realiseres. Her er både hekkende hegre, flaggermus og kattugle, som alle er fredet. Jeg håper dette kan utredes snarlig før prosessen går for langt.

Boligene er også planlagt over minst fire vassdrag ned mot Åstveitvannet. For å få bygge, kreves det særlig dispensasjon, og det skal i praksis ikke skje lenger på grunn av de åpenbare skadevirkningene for naturen.

Det er svært lite som tilsier at en slik plan har livets rett. Å omgjøre viktige grøntområder i nærheten av tett boligbebyggelse strider mot alle retningsgivende regelverk, både nasjonale og kommunale planer.

Det er i grunnen ganske logisk. Hvis en tillater bygging i slike områder, vil det ødelegge naturområder som alle mennesker trenger rundt seg. Dette gjelder særlig i urbane strøk og forsteder. Derfor er det så strengt regulert.

Det vil neppe være kjekt å bo i Bergen om 20-30 år, hvis det fritt skal kunne bygges i byens grøntområder. Særlig viktig blir det akkurat her, siden bybanetraseen er foreslått nær skogen. Det i seg selv vil føre til utstrakt utbygging rundt friluftsområdet.

Likevel startet styret i legatet denne prosessen. Byrådet sa i vår nei, og fagetaten i kommunen er utvetydig negativ i sin vurdering. Men styret i Rasmus Meyers legat nekter å akseptere dette og krever ny behandling i bystyrekomiteen.

En kan spørre seg hvorfor styret har en slik voldsom interesse i å få bygget ut dette området til boligblokker. Hvem tjener egentlig på det?

Styret selger saken inn for byrådskomiteen ved å fokusere på at en tar sikte på å oppføre en demenslandsby sammen med boligene. Det er imidlertid ikke konkretisert hvem som skal bygge landsbyen, hvem som skal drifte den, og hvordan den skal finansieres. Ut fra plantegningene utgjør demenslandsbyen mindre enn 10 prosent av det totale byggeområdet.

Tanken om å bygge en demenslandsby er god, og det bør jobbes for å få den realisert. Men er det nødvendig å ødelegge 150 mål av dette grøntområdet for at denne muligheten skal holdes åpen? Er det virkelig så trangt med plass i Åsane at en er nødt til å bygge landsbyen akkurat her?

Legatet vet godt at det ikke er ideen om en demenslandsby som er avvist, men de omfattende utbyggingsplanene. Det er uryddig at en slik gulrot brukes i en søknadsprosess som egentlig handler om noe helt annet – nemlig utbygging av grøntområder.

Det er uheldig om store aktører skal kunne få gjennomslag for prosjekter som krever dispensasjon, ved å samtidig tilby goder man vet det er politisk ønske om. Slikt blir det særbehandling av. Det skaper ikke en forutsigbar og rettferdig politisk prosess, og er ikke til fellesskapets beste. En seriøs og mektig aktør bør skille slikt.

Både byrådet og legatet er interessert i å få realisert en demenslandsby. Byrådet skriver i sitt vedtak at de er åpne for en dialog om dette. Legatet har også mye annen eiendom som ikke er frilufts-/grøntområder.

Rasmus Meyer var en enestående velgjører for byen. Legatet han etterlot seg, har gjort mye for å bedre tilværelsen for barn, psykisk syke og andre svake grupper i samfunnet.

Styret i legatet skal representere stiftelsen og handle i stiftelsens interesser. Stiftelsens formål er å være til fordel for «de nervøse og overanstrengte, som kan trænge rekreationsophold paa landet for at komme til kræfte».

Det er nettopp i lys av dette jeg har problemer med å forstå hvorfor en insisterer på utbygging av boligblokker i grøntområdet. Det kan ikke samsvare med intensjonen da stiftelsen ble opprettet for omtrent 100 år siden.