Da regjeringen varslet en ny rusreform før jul, følte nok en stor del av våre landsmenn seg både lettet og glade.

Mange opplevde nok i tillegg en tilstand av avslapning etter å ha vært anspente i årevis som følge av sterk avhengighet. Enda flere har vært stressede og anspente fordi deres elskede barn (som nå for det meste er voksne) hver bidige dag er i livsfare og/eller blir stadig mer fysisk og psykisk utslitt som følge av nasjonenes forbudslinje til ulike rusmidler og droger.

Helseminister Bent Høie har utnevnt et såkalt brukerutvalg, som skal forberede gjennomføringen av rusreformen. Som intravenøs narkoman gjennom de siste 27 årene går jeg sterkt i mot forslaget til helseministeren. Å bruke representanter og stemmer fra «statskjøpte» organisasjoner som RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og MARBORG er intet mindre enn en katastrofe for landets narkomane, pårørende og folk flest. De som jobber i disse organisasjonene er tidligere rusmisbrukere, og mitt inntrykk er at f.eks. RIO ikke har et eneste reelt medlem som er på kjøret.

Jeg føler at Norge blir ført bak lyset i denne viktige saken. Dersom brukerutvalget ikke blir revurdert og endret, risikerer vi at både HAB (Heroin-Assistert-Behandling) og flere andre svært viktige forbedringer innen rusomsorgen blir utelatt i rus-reformen. For pårørende vil det bety at narkomane fortsetter å dø. Vi snakker om barn, barnebarn, familiemedlem, ektemenn, koner, bekjente, venner etc. Folk flest vil sannsynligvis oppleve at kriminaliteten er minst like høy, og mange vil fortsatt være redde når de passere åpne russamlinger (av staten omtalt som russcener.)

Det er nok nå.