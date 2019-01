DEBATT: Det er på tide å akseptere plantekost som et alternativ for fremtiden.

Det finnes fakta og det finnes myter. Faktum er at menneskeskapte klimaendringer skjer, og en av de største pådriverne er vårt konsum av produkter med animalsk opprinnelse.

Til tross for studier av anerkjente og uavhengige forskere og institutter, forsøker flere kontinuerlig å overbevise dem som prøver å kutte ned kjøttkonsumet, at norsk kjøtt kan spises med god samvittighet. At dette spres uten imøtegåelse, gir inntrykk av at det er rom for tolkning. Men klimavennlig norsk kjøtt er en myte.

Bonden Solveig Lilletvedt brukte denne myten i sitt debattinnlegg «Unyansert og provoserende om kjøtt» i BT. Hun mener at «lokalt produsert, gressbasert, rent kjøtt er både bærekraftig, klimasmart og ernæringsmessig nyttig», i tillegg til at norsk dyrevelferd er ganske bra.

Dessverre er ikke Lilletvedt den eneste med denne oppfatningen. Kommentarfeltene under kjøttkritiske innlegg er overfylte av slike meninger.

Privat

En populær påstand er at Norge er for vått og kaldt for dyrking av plantemat, og egner seg derfor bare til husdyrhold. Men realiteten er at det potensielle arealet for dyrking av potet og grønnsaker kan være seks til syv ganger større enn det vi utnytter i dag. Dette kan potensielt gi avlinger på hele 2.620.743 tonn, en seksdobling fra dagens 430.070.

I tillegg bekrefter en studie fra NIBIO fra 2018 at selv Nord-Norge er egnet til å dyrke korn. Videre mener mange at kortreist, norsk kjøtt, fra dyr som spiser gress, er mer bærekraftig enn grønnsaker importert fra utlandet. Dette har blitt avkreftet mange ganger.

Faktisk.no undersøkte klimaeffekten av en langreist matvare, som er kjent for å være en av de verste for miljøet, chilensk avokado. De konkluderte med at én kilo avokado, kjøpt i Norge, forårsaker 1,3 kilo klimagassutslipp fra produksjon til distribusjon. I kontrast forårsaker én kilo kortreist rødt, norsk kjøtt rundt 15 kilo utslipp.

En siste myte er at klimagevinsten fra en plantebasert diett er minimal og blir lett annullert av andre utslippsrike handlinger. Selvfølgelig kan personlig reduksjon av utslipp lett minske eller forsvinne om en belønner seg selv med et økt antall flyreiser eller et større konsum av klimafiendtlige produkter. Men dette argumentet er ikke reelt. Å slutte å spise kjøtt er ikke nok for å redde verdens klima alene. Men det er et første skritt i riktig retning, med en påvist stor gevinst.

En studie av Oxford University fra 2018, omtalt i avisen The Guardian, fant ut at kjøtt og meieriprodukter forårsaker 60 prosent av landbrukets klimagassutslipp, mens de står for bare 18 prosent av konsumerte kalorier og 37 prosent av proteiner. Så ja, å senke kjøttforbruket er det beste enkeltpersoner kan gjøre for klimaet.

Slutt å bruke myten om bærekraftig, kortreist, norsk kjøtt. Det eksisterer ikke. I stedet for å argumentere mot økningen i vegetarkost, er det på tide å akseptere endringene og se det som en mulighet for en mer bærekraftig, mer dyrevennlig og sunnere fremtid.