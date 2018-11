Jeg har ikke opplevd å gå gravid i tre måneder, for så å få beskjed om at barnet mitt er alvorlig sykt. Jeg har heller aldri opplevd å få beskjeden om at barnet jeg bærer har stor sjanse for å ikke overleve eller oppleve store lidelser den korte tiden det vil leve. Jeg har aldri opplevd å måtte velge mellom det som kan bli en ubegripelig berikelse i livet mitt og det som kan bli en uhåndterlig belastning. Derfor kan jeg heller ikke ta det valget på vegne av alle norske kvinner. Og derfor provoserte det meg når jeg hørte Bergen Høyres førstekandidat Harald Victor Hove argumentere for å frata kvinner dette valget på «BT 20» 2. november.

Vi skal være uhyre forsiktig med å påføre kvinner flere byrder, og gjøre oss selv til dommere over det som for noen oppleves som et umulig valg. Det er ubegripelig at Erna Solberg og Harald Victor Hove vil bruke abortloven som trumfkort kun for at Solberg fortsatt skal kunne smykke seg med den fine tittelen «statsminister i Norge». Ekstra spesielt er det at statsministeren synes det er greit å bruke kvinners kropp som forhandlingskort, men verken vil svare på spørsmål eller stille til debatt om dette. Videre er jeg i likhet med mange andre forundret over den minimale motstanden fra andre Høyre-medlemmer i denne saken.

Vi som er medlemmer av Arbeiderpartiet blir tidvis beskyldt for å være underlagt en slags vond partipisk, men i denne saken kan det virke som om Høyre benytter slegge fremfor pisk. Det er helt legitimt å ikke ønske egen statsminister nederlag, men jeg ville foretrukket om kvinners rettigheter var viktigere. For å bli minnet på at det finnes motstemmer i Høyre, har jeg sett på abortdebatten fra deres landsmøte i 2013. Der foreslo programkomiteen til Høyre å endre paragraf 2c som gir kvinner adgang til abort etter 12. uke ved fare for alvorlig sykdom.

Den gang sa den nå så tause, Monica Mæland at «Høyre verken bør eller skal innskrenke kvinners rett til abort. Vi har en lovgivning som fungerer og som har fungert i en årrekke. Likevel har vi fått et forslag som betyr innstramming av loven. Dette vil gi hver kvinne mindre myndighet over sitt eget liv, sin egen familie og sin egen fremtid.»

Hun understreket samtidig at det er feil at en endring i loven ikke fører til en endring av praksis. Den gang var hun opptatt av at Høyre burde være ærlige om at lovendring er det samme som praksisendring, altså at det blir vanskeligere å ta abort.

En annen av Høyres tidligere byrådsledere i Bergen, Ragnhild Stolt Nielsen, sa i den samme debatten at «vi har en velfungerende abortlov. Den har fungert godt i nesten førti år. La oss beholde denne loven slik den er.» Det er jeg helt enig i.

Tidligere stortingsrepresentant Erik Skutle kalte forslaget til endring for «vulgært», mens Bergens tidligere ordfører, Trude Drevland, var krystallklar i sitt budskap: «Ikke skyv flere fysiske og psykiske belastninger over på kvinnen og familien hennes. Stem mot forslag til endring. Oppfatt det som en beskjed.» Og det til trampeklapp fra salen.

Jeg lurer på hvor disse stemmene er nå. Er makt og innflytelse så behagelig at dere ikke vil forsvare kvinners rett til å bestemme over egen fremtid, og egen kropp?