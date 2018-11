Hr. redaktør

Dagens leder er så ensidig formulert, at den formelig skriker etter kommentarer! La disse linjer være én av dem:

Det fasteste på Bryggen kan ikke være Bybanen, det må være Bryggen selv! Den er hele byens arnested, og må være det altdominerende hensyn å ta! Spørsmålet er derfor: Hvordan ta best hensyn til Bryggen?

Det er der den nye «hvitboken» kommer inn i bildet. Den viser utvetydig at motsetningsforholdet ikke er mellom bil og bane, slik mange hittil har trodd, men mellom kjørende og gående. Og Bryggen er laget for gående!

Påstanden i lederartikkelen om at Bryggen blir folketom, når den blir fri for bil, buss og bane, er så urimelig at «den ikke han henge på greip», for å si det litt folkelig. Lederskribenten kan umulig ha opplevd noen av de folkefestene vi har hatt nettopp på Bryggen de seinere årene, de få gangene den midlertidig har vært stengt for trafikk. Hvis også banen skal komme – og den kan ikke stanses fra fredag til mandag – hvor skal vi da feire Fjordsteam, Hansadager, Tall ships race og alle de andre arrangementene?

Bergens Tidende har nettopp startet en kampanje kalt «Et litt bedre Bergen», der folk oppfordres til å skrive innlegg om hva de mener om byen. Hvordan kan da avisen samtidig i lederartikkel legg lokk på byens viktigste debatt-tema? Bybanen ligger heldigvis ennå ikke fast over Bryggen!