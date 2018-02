Eggdonasjon krever et medisinsk inngrep, og kan gi helseplager som ikke kan avfeies.

Innimellom i samfunnsdebatten dukker de store spørsmålene opp. De som dreier seg om liv og død.

Abortsaken var en slik sak, og reservasjonsretten senere en annen. Her er ikke de ideologiske skillelinjene så tydelige som ellers. De går på tvers av partier og generasjoner.

Ofte er svaret man kommer frem til mer et resultat av en lang prosess enn at man instinktivt vet hva som er riktig.

Høyres prinsipprogramkomité falt nylig ned på at eggdonasjon fremdeles ikke skal være tillatt i Norge. Det har skapt debatt.

BTs Eirin Eikefjord er en av dem som har uttalt seg mot beslutningen. Hun mener morskap, DNA og barns trygghet sauses sammen, og at det hun omtaler som «det hellige morskap» får for mye plass.

Jeg støtter beslutningen om ikke å tillate eggdonasjon. Men det er ikke fordi jeg mener at «morsoppgaven er mer hellig og ekstraordinær enn farsoppgaven». Begge foreldrerollene er like viktige, og jeg unner alle som ønsker det å få barn.

Likevel kan ikke blodprøvetaking og eggdonasjon likestilles, slik det gjøres i BT-kommentaren. Ei heller sæddonasjon og eggdonasjon.

Det ene skjer helt naturlig og uten noen fare for donor, det andre krever et teknisk medisinsk inngrep. Selv om risikoen for eggdonor i dag er redusert i forhold til tidligere, innebærer det likevel at en kvinne må ta hormoner en tid i forveien før eggene hennes kan «høstes».

Dette kan gi helseplager både på lang og kort sikt. Det kan ikke bare avfeies.

Jeg er enig med Eirin Eikefjord i at etiske grenseoppganger ikke bør reduseres til spørsmål om likestilling. Å bruke «likestilling» som argument i denne debatten blir feil.

Kvinnene som donerer egg utsetter seg for helserisiko. Det gjør ikke menn som donerer sæd.

Videre vil et ja til eggdonasjon åpne døren for surrogati. Min bekymring er at eggdonasjon lager et nytt skille mellom genetisk mor og biologisk mor, og baner veien for at debatten i neste omgang vil dreie seg om å tillate å donere ferdig befruktede embryoer – og om surrogati.

Noen får «jobben» med å bære frem barn for andre, uansett årsak. Dette er en helt reell problemstilling, også fordi det er sterke kommersielle interesser innenfor området.

Allerede i dag ser vi at i land hvor eggdonasjon er tillatt, er det stort gap mellom etterspørsel og tilbud. En del velger da å dra til andre land, hvor kvinnene som donerer får dårligere betalt og utsettes for større helserisiko.

I denne saken er det mange hensyn å ta. Hensynet til de som ønsker å bli foreldre, og hensynet til den som donerer egg. Ikke minst hensynet til barna.

Ja, Eirin Eikefjord, teknologien er til dels grenseløs. Den medisinske utviklingen gir oss mange muligheter til å påvirke våre og andres liv allerede i dag. Og den raser videre.

Dermed er det desto viktigere at etikken ikke alltid kommer hinkende etter. Politikere og befolkning må ta seg tid til en pust i bakken når det vi står overfor innebærer å tråkke over en grunnleggende grense, medisinsk, etisk og biologisk.

Barnløse i Norge må og skal få hjelp, men det etiske rammeverket må være på plass. Og det har ingen ting med høystemt føleri å gjøre.