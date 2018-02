Helse Bergen reduserer kvinner til fødemaskiner.

Kvinneklinikken skal opphøre å eksistere i 2023, kunne vi lese i BT 10. januar.

Svangerskap og fødsel skal flyttes til det som skal hete Barne- og ungdomssykehuset.

Vi er ikke ferdig med underlivet når vi er ferdig med å føde. Plager her er ikke aldersbestemt.

Kvinneklinikken er mer enn svangerskap og fødsel, og kvinner er ikke en babyboks. Vi er ikke et middel for barnet. Vi er et mål i oss selv, og krever å ha navnet vårt på en klinikk.

Behandling for gynekologisk kreft og generell gynekologi, abort, skader etter seksuelle overgrep og gjenåpning etter kjønnslemlestelse type III er alle viktige deler av kvinnehelse, og har i dag sitt behandlingssenter i Kvinneklinikken. Det samme bør gjelde i 2023.

Helse Bergen overkjører brukerne med sine vedtak.

I svaret deres i BT reduseres kvinner til fødemaskiner. Alt dreier seg om «fødekvinnene» og at «fødekvinnene kan vere på éin plass under heile sjukehusopphaldet, utan å måtte flytte på seg slik dei må i dag. Dette vil gi tryggleik, nærleik, stabilitet og ro».

Stabilitet og ro oppnår en ikke med en liggetid på åtte timer for halvparten av de fødende.

Helse Bergen har ikke spurt oss brukere. Det finnes ikke noen brukere med i noen utvalg.

Da Storken ble planlagt og da Kvinneklinikken ble modernisert, var brukerne med i utvalgene. Jeg satt som representant for Kvinnefronten.

Det er på tide at vi brukere samler oss og går mot Helse Bergens dramatiske planer om å spre pasienttjenesten og fagmiljøet på Kvinneklinikken etter prinsippet «noe her, noe der».

Vi kan hvis vi vil. Hvor lenge hang det nye skiltet «Bergen stasjon» oppe? Nå heter det igjen «Jernbanestasjonen i Bergen». En massiv proteststorm klarte det. Hvor lenge varte NRKs distriktssendinger i fem minutter? Det ble en klagestorm, og nå er det hvert fall ti minutter. Hvorfor kuttet NRK?

Jo, fordi vi som følger distriktssendingene, ikke lenger er interessante nok som brukere.

Nå er det vi kvinner som er i ferd med å bli uinteressant for Helse Bergen. Det går på kvinnehelsen løs hvis ikke Helse Bergen ser at gynekologi og fødselshjelp hører sammen et helt livsløp.

Og det under samme tak.