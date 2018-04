Om det å føle seg urettferdig behandlet skal være utslagsgivende for å kunne klage, er vi på feil spor.

FpU sitt forslag om å filme muntlig eksamen er ett av mange fra den kanten som faller på sin egen urimelighet.

Ungdommene later til å være av den oppfatning at muntlig eksamen er en arena for forskjellsbehandling. Forslagsstillerne bruker ord som «urettferdig behandlet» og «feilvurdert», og mener at det å filme muntlig eksamen skal styrke elevens rettssikkerhet.

Til ordinær, lokalgitt, offentlig eksamen, blir eleven trukket ut i ulike, muntlige fag. Faglærer er sensor sammen med en ekstern sensor. Dette for å nettopp sikre elevens interesser. Det vil være i enhver faglæreres interesse om eleven gjør det bra til eksamen.

En ekstern sensor har ikke som mål å finne feil hos kandidaten. Han eller hun jobber sammen med faglærer for å hente ut mest mulig kompetanse hos eleven. At elever føler seg urettferdig behandlet når de ikke oppnår toppkarakter, er noe man må regne med. Ikke alle kan få 5 eller 6 i alle fag.

Strykkarakterer er fremdeles de vi har færrest av. Om det å føle seg urettferdig behandlet skal være utslagsgivende for å kunne klage, er vi på feil spor.

Før en muntlig eksamen har faglærer og sensor på forhånd snakket sammen, og sensor har godkjent oppgaven som elevene skal få. Tidspunkt og forarbeid er på plass.

Eksamen skal så filmes. Hva med rettssikkerheten til faglærer og sensor? Hvem skal filme, hvem skal gjennomgå filmen, når skal karakteren gis, hvordan skal dette i det hele tatt foregå? Dette er jo ikke særlig fornuftig, i særdeleshet ikke hva kostnader angår.

Først må en se på i hvilken grad det med at eleven føler seg urettferdig behandlet er av betydning. Kriteriene er klare; Det og det gir den og den måloppnåelsen.

Ingen skal behøve å undres over karaktersetting. Du måles på det du kan.