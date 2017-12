Jeg håper politikere ser den ressursen dere er og gir dere rammevilkår som gjør at dere fortsatt ønsker å arbeide innen eldreomsorgen.

I et innlegg i Bergens Tidende 2.12.17 beskriver Trygve Hillestad den triste situasjonen for en slektning som er plassert på et sykehjem i påvente av permanent plass. Heldigvis er det mange som har en annen opplevelse av eldreomsorgen.

Jeg og min kone har hatt en særdeles positiv opplevelse som pårørende til min mor, som tilbrakte de siste fem og et halvt årene av sitt liv på et sykehjem i Bergen sentrum. Mor døde for et par måneder siden, 101 år gammel og mett av dage.

Mor flyttet inn i 2012. Her var hun kommet på det beste sted hun kunne komme i sin situasjon.

Hun ble roligere, og fra dagligstuen hadde hun utsikt over området hvor hun hadde bodd store deler av sitt liv. Hun så kirken hvor hun var blitt døpt, konfirmert og viet, og skolen hvor hun gikk på barneskolen. Hun følte seg trygg i disse omgivelsene. Dermed følte vi oss også trygge.

Mor sa mange ganger at de som arbeidet der var så snille og stelte så godt med henne. De viste henne en omsorg som var enestående, de så henne og de ønsket at hennes siste leveår skulle bli så gode som mulig.

Sykehjemmet var ikke et oppbevaringssted for mor, det ble et hjem for henne.

Grunnlaget for dette var en høy grad av profesjonalitet, yrkesstolthet og høye etiske normer hos de forskjellige yrkesgruppene som hadde pleieoppgavene her.

Da mor flyttet inn var hun blitt svært tynn. På sykehjemmet ble det tatt grep. De ansatte fant i samarbeid med pårørende ut hvilken mat mor likte, de sørget for at hun fikk tilført næringstilskudd og motiverte henne til å spise, og i løpet av et drøyt år la hun på seg 12 kilo, og kom opp i normalvekt for henne.

Vi pårørende ble alltid møtt med vennlighet og profesjonell forståelse, og ble holdt fortløpende orientert om ting som vedrørte mor.

Mor hadde også alltid likt å se velstelt ut. Pleierne tok seg tid til å ordne håret hennes og finne klær som mor hadde lyst å ha på seg. De sørget også for at hun fikk smykker på seg. Alt dette gjorde at mor følte seg vel og tilfreds.

Takk for alle klemmer og klapp på kinnet dere ga henne. Dere kan være stolte av den jobben dere gjør, jeg håper at arbeidsgivere og politikere ser den ressursen dere er og gir dere rammevilkår som gjør at dere fortsatt ønsker å arbeide innen eldreomsorgen.

Det er mitt håp at alle som flytter til sykehjem får de samme gode opplevelsene som mor fikk de siste årene av sitt lange liv.