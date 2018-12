DEBATT: Plutselig strakk lille Ole seg etter kaffekoppen, mens foreldrene var på kjøkkenet.

Lille Ole er halvannet år. Han har nettopp lært seg å gå og klatre, og er så nysgjerrig på livet. Det er advent, og familien skal kose seg med stearinlys, kaffe og julekaker. Mor henter pepperkaker på kjøkkenet, mens Ole og far er i stuen. Far heller den nykokte kaffen opp i to kopper og stiller dem på bordet. Mor roper fra kjøkkenet, og far går ut for å hjelpe henne.

Men hvor er Ole? Han har gått bort til bordet og strekker seg etter kaffekoppen. Det hele skjer så fort. Mor og far hører skriket, og kommer løpende.

Julen er en høytid med mye glede men og en tid for brannskader. Små, overfladiske skader behandles poliklinisk, altså ved legevakten og på lokalsykehus. Dypere alvorligere brannskader blir transportert med fly til Brannskadeavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, som har nasjonal funksjon.

Det er viktig med forebygging, men også med førstehjelp hvis uhellet skjer. Under høytider opplever Brannskadeavdelingen at det kommer flere brannskader på barn. Folk har fri og blir litt mer uoppmerksomme på barna sine og omgivelsene.

Der er heller ikke de samme rutinene i hjemmet som i hverdagen. Mange reiser i besøk til andre og glemmer å se om der er samme sikkerhet som hjemme: Komfyrvakt, gjerde foran peis og vedovn, om der er gamle ledninger, røykalarm, lett tilgjengelige lys og varme drikker, og veldig varmt vann i springen.

Fakta: Brannskader 11 millioner mennesker i verden blir hvert år brannskadet. Halvparten av alle brannskadde i Europa er barn.

I Norge blir om lag 15.000 voksne og barn behandlet for brannskader hos legevakt eller fastlege hvert år.

Barna mellom null og tre år har tolv ganger høyere risiko for å bli brannskadet enn voksne.

Brannskadeavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen har nasjonal funksjon. Hvert år behandler de 150 pasienter, og en av tre er barn.

Norsk Foreningen for Brannskade og Norsk Brannvernforening lanserte i 2017 en felles nasjonal forebyggingskampanje www.skyilden.no. Her beskrives både 20/20-regelen, men også hva man selv kan gjøre for å forebygge brannskader. For eksempel ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde» www.skyilden.no. Kilder: Verdens helseorganisasjon (WHO), Brusselaers et al 2010, Norsk brannvernforening, Tidsskrift for norsk legeforening 2016.

En del av mine venninner har fått barn, og vi har snakket om hva de må gjøre hvis barnet deres blir brannskadet, for eksempel skåldet med varm kaffe/te. De etterspør mer fokus på førstehjelpen. Hva må man gjøre?

Hvis noen blir brannskadet, skal du gjøre dette:

Kjøl ned i 20 minutter med 20 graders vann. Hold resten av kroppen varm med teppe eller noe lignende. Ring 113 ved mistanke om alvorlige skader. Dekk det utsatte området med bandasjer/håndklær/plastfolie/Gladpack. Ikke bruk cremer (aloe vera) rett etter skaden.

Handler man raskt og bruker 20/20-regelen, kan man unngå dypere alvorlige skader og svære arrdannelser. Mine venninner handlet raskt, og barna deres klarte seg uten store sår.

Jeg pleier å bruke eksempelet med å koke egg. Dersom du tar det varme egget under springen og kjøler det ned, stopper du utviklingen i egget, og du får et mykt kokt egg. Dersom du lar egget være varmt, koker det videre innvendig og blir hardkokt. Det samme skjer i huden.

Kjøler du huden ned, stopper du varmeutviklingen. Kjøler du ikke tilstrekkelig ned (20/20-regelen), fortsetter varmen innover, og du får en dypere brannskade.

En brannskade er alltid smertefull, ofte alvorlig og kan kreve behandling i år etterpå. Så fars glemte kaffekopp kan få store konsekvenser for lille Ole, men også for foreldrene til Ole. Foreldrene til lille Ole handlet heldigvis raskt, og han klarte seg uten store sår.

Et uhell kan skje for alle, så kjenner man noen hvor ulykken har skjedd, så husk å hjelpe og støtte familien.