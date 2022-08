Vi skatter nok i Norge, Pettersen!

En arveavgift 2.0 vil føre til utslag slik vi så med den gamle avgiften.

Mahmoud Farahmand svarer BTs kommentator.

Mahmoud Farahmand Stortingsrepresentant for Telemark (H)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I enda en kommentar har Stig Arild Pettersen igjen kritisert meg for å være imot en gjeninnføring av arveavgiften.

Selv om det er flatterende å få to kommentarer mot meg på så kort tid, hadde jeg håpet at debatten om arveavgift skulle være død. Men, jeg er klar for en ny dans og en realitetssjekk. Håper Pettersen og BTs lesere er det samme.

Solberg-regjeringen fjernet arveavgiften i 2014. Den var, som mange har påpekt, lav, og inntektene til staten var bare litt under to milliarder kroner i året.

Les også Kommentaren han svarer på: «Motstanderne av arveavgift må komme i kontakt med virkeligheten»

Likevel ble den ikke fjernet helt. Vi har i dag en form for arveavgift som fungerer veldig godt. Avgiften ble nemlig erstattet av en gevinst eller inntektsbeskatning, hvor gevinsten for salg av det man arvet blir beskattet.

På den måten straffer vi ikke familier som har mistet en av sine nære, men beskatter gevinsten dersom de ønsker å selge de arvede gjenstandene.

Når Pettersen beskylder meg for manglende kontakt med virkeligheten, er det litt merkelig at han ikke virker å ha fått med seg at en av innretningene av arveavgift han selv nevner, i praksis allerede er gjennomført.

Selger du barndomshjemmet, hytten eller bedriften du har arvet, så skatter du på gevinsten av salget. Velger du å beholde eiendelene, slipper du derimot arveavgift, og vi unngår den situasjonen mange opplevde før 2014, da folk risikerte å måtte selge en hytte eller en eiendel for å ha råd til å arve den.

Og dette er litt av poenget her – skal du endre på skattleggingen av arv, vil det i praksis bety en form for beskatning for å kunne overta verdiene av det man har arvet.

Les også Kommentaren som startet debatten: «Ingenting er mer rettferdig enn skatt på død»

Dersom formålet er å få en arveavgift som gir betydelig mer enn to milliarder i inntekt til staten, virker det rart å spisse den enda mer enn den gamle ordningen. Alternativet er at satsen må settes såpass høyt at folk får reelle problemer med å betale avgiften, eller at veldig mange «vanlige folk» treffes, slik som ved den tidligere ordningen.

Det er mye som gir mening rent teoretisk, men som får svært uheldige utslag i praksis. Arveavgiften er ett slikt eksempel, og jeg tror ikke noe på at en arveavgift 2.0 som går bort fra dagens ordning, ikke vil føre til utslag slik vi så før 2014. Det eneste som vil skje, er en repetisjon av tidligere erfaring, hvor folk i svært vanskelige livssituasjoner ender opp med å måtte selge eiendeler for å få råd til å arve dem.

Vi skatter nok i Norge. Omtrent alt man arver, har allerede blitt skattet tidligere. Det er ikke noe mer rettferdig at det skal skattlegges på nytt når man dør, og bli en ekstrabyrde for mennesker og familier i sorg. I tillegg vil den gi en mikroskopisk effekt på forskjellene.