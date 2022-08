Hva gjør du når hjernen fortsatt er på ferie?

De tre K-ene kan sikre en god overgang.

Karl Morten Bårdsen har mange års erfaring med den kompromissløse overgangen fra ferieidyll til arbeidshverdag.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Greit nok at ferien må ta slutt, men må det skje så brått? Så kompromissløst? Så aggressivt? Er det virkelig meningen at vi skal gå fra feriedager til arbeidsdager helt plutselig?

Burde det ikke være en tilvenningsordning? For eksempel at man på dag en etter ferien bare stakk innom jobben en halvtime for å hilse på kollegene? Så kunne man økt gradvis? At man kanskje først på dag tre eller fire slo på jobb-PC-en?

Det er et gapende hull i lov- og avtaleverket her. Det føles jo helt feil at man skal kastes uti den store verden på denne måten. Nesten som en liten kylling som har vært inni det trygge ferie-egget sitt, men som nå opplever at verden trenger seg på.

For min del er det i skrivende stund arbeidsdag i morgen. Heldigvis har jeg mange års erfaring med å komme i gang igjen etter ferier. Her er stikkordene for en vellykket oppstart:

1 Kaffe Kaffe skal inntas i solide mengder. Forhåpentlig til et nivå der man blir litt småskjelven. Da glemmer man litt hvor man er. Dessuten må man løpe på do hele tiden, og da går jo tiden.

2 Kolleger Kollegene mine anser jeg som små vandrende mikrofonstativ denne uken. De er bare til for at jeg skal snakke til dem om min ferie. De må stå helt i ro mens jeg legger ut i det vide og brede om ferieopplevelsene. Dessuten skal de få se alle feriebildene mine, enten de vil eller ikke. Målet er så klart at jeg skal få forlenget min egen feriefølelse. I så fall må man så klart fokusere på ferie selv om man uheldigvis er på jobb. Der spiller kollegene en viktig rolle som lyttende vesener.

3 Kalender Kalenderen skal saumfares. Det gjelder å planlegge nye ferier. Ikke sommerferien så klart, for den er jo altfor langt unna. Men det kommer helger på løpende bånd som kan fylles med smått og stort. Da har man noe å se frem til – det er jo det det handler om. Fredagsfølelsen er nemlig òg heldigvis like bra som feriefølelsen. Jeg jobbet en gang et sted der slagordet var: «Når mandagen er ferdig, er halve uken gått.» Dette skal gå bra!

