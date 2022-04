De bekrefter tullete fordommer om skeive

Hvite, heterofile menn er med for å kle seg i drag. Fordi vi skal le?

Drag-youtuber Marius Hagen (til høyre), også kjent som Pamela The Pam, sitter i det faste dommerpanelet til «Drag me out», sammen med Jan Thomas. Programmet på TV Norge og Discovery+ blir ledet av Janne Formoe (til venstre).

Kathrine Nygård Rådgiver og tidligere journalist

Jeg skrur på skjermen. Det har kommet et nytt program som heter «Drag me out». Jeg tenker «wow, kult! Endelig litt underholdning i beste sendetid med informativ skeivt innhold med substans?» Så feil kan man ta.

Først vil jeg si at det er bra at drag får større plass i underholdningsbildet, men det er en del ting som nevnes i programmet som jeg opplever trist og svært misvisende:

1. Når man først har et program om drag, som er en stor del av skeiv kultur/underholdning med en lang historie, er det trist at det ikke tidligere nevnes mer om historie og opphav til denne sjangeren.

Drag har historie helt tilbake til 1870, da menn kledde seg i såkalte kvinneklær og var kvinnekarakterer på scenen. Hvorfor fortelles det ikke noe om det i programmet?

«Femininitet og maskulinitet har ikke noe med legning å gjøre», skriver Kathrine Nygård.

Det refereres mye til drag og homofili i samme setning, og feminine gutter som finner seg selv i drag. Det er viktig å snakke om, men uten å sette dette i kontekst blir det bare å bekrefte tullete fordommer: En ung, homofil gutt må ikke like å kle seg i kjole.

Dette høres kanskje banalt ut, men blant de heterofile menneskene jeg vet om, eksisterer det fremdeles fordommer om at homofile menn må være feminine, og ordbruken «å se homofil ut» brukes ennå.

2. Det burde vært bedre forklart for folk flest HVA drag handler om: ikke bare at det en gjeng homofile menn som kler seg i såkalte dameklær. Det mister substans og er for snevert.

I første episode sier programleder at «det i år er 50 år siden homofili ble avkriminalisert». Jo, det er vel og bra, men i hvilken sammenheng menes det? At homofile menn er det samme som dragqueens, og at vi gjennom dragshowet markerer dette ved å sminke heterofile menn så vi skal få oss en god latter? Eller?

Her burde man gitt 50-årsmarkeringen noen flere setninger og forklart at drag er en DEL AV skeiv kultur, men det har jo vitterlig ingenting med avkriminaliseringen av homofili å gjøre. Det er en underholdningssjanger. Skeiv kultur.

Programmet handler om at drag er noe skeive menn gjør. Det er ikke sant, skriver innsenderen. Frode Rasmussens frekke Evy'en ble født i 1989.

3. Drag har INGENTING med legning eller kjønnsuttrykk å gjøre. Å være trans er IKKE å være drag. Drag er et uttrykk, og også i underholdningsøyemed der menn «kler seg ut».

Selvsagt fins det en million flere gråsoner her, hva gjelder definisjon og hvordan en person som driver med drag, definerer seg; men poenget i dette programmet viser seg å handle om at dette er noe skeive menn gjør fordi de er mer feminine enn andre. Det er ikke sant!

Maskuline homofile menn må hver dag komme ut igjen og igjen (på samme måte som alle de feminine skeive damene) og forklare for uvitende medmennesker at det er ikke noe som heter å «se homo ut», og at homofile kommer i alle ulike uttrykk. En slik mangelfull fremstilling i et program blir bare et eksempel på regnbuekapitalisme.

4. Hvem er deltakerne? Kunne ikke like gjerne en maskulin homofil mann vært med i programmet og kledd seg opp i drag, eller blir det «for lite troverdig»? Jeg har ennå til gode å se hele sesongen, men jeg håper inderlig ikke det bare er tilsynelatende heterofile menn som er med. Dette bekrefter bare fordommer om at drag er synonymt med noe skeive menn gjør.

Damer, ikke-binære og andre kan også være i drag. Likevel er det hvite, heterofile menn som er med for å kle seg i drag. Fordi vi skal le? I min drømmeverden ville de ha presisert dette i programmet for å beholde verdigheten.

Drag er en stor del av skeiv kultur og ikke minst en arena for at folk får utforske og leke med kjønn, men det er viktig å få frem at drag ikke er det samme som å være homo, og i alle fall presisere når man snakker om å finne sin indre kvinne at det IKKE har noe med trans å gjøre.

Jeg opplever å sitte igjen med et inntrykk av at det fortelles at drag er «homofile som kler seg ut». Ja, mange dragqueens er også homofile, men sånne måter å snakke på forsterker usanne fordommer om at homofile menn er feminine.

Femininitet og maskulinitet har ikke noe med legning å gjøre. Jeg tenker på alle de skeive guttene og mennene som ikke opplever å bli sett eller anerkjent for den de er, bare fordi de er maskuline.

Det er selvsagt ikke viktig hvorvidt skeive er enten maskuline eller feminine; men å snakke om drag som noe som har med en homofil legning å gjøre, blir for snevert. Få frem historien – og ikke minst konteksten!

For nå blir det et program der vi bare skal le og kose oss med skeiv kultur UTEN å fortelle noe om konteksten.

