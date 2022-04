Vi kan bruke kraften på land – og likevel nå klimamålene

Skrinlegg alle nye planer for elektrifisering av sokkelen fra land.

Sleipner-feltet er vedtatt del-elektrifisert fra land.

William Helland-Hansen Leder klima- og transportgruppen, Naturvernforbundet Hordaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

At elektrifisering av sokkelen med kraft fra land er et meningsløst klimaprosjekt, er svært mange enige om. Det pynter på Norges klimaregnskap, men for atmosfæren betyr det mindre. Rødt og Fremskrittspartiet har lenge vært imot, mens støtten til prosjektet er i ferd med å slå sprekker i SV, MDG, Arbeiderpartiet og Høyre.

Det siste utspillet kom fra Sps parlamentariske leder Marit Arnstad. Hun foreslår å skyve på Norges klimamål, nettopp for å unngå storstilt elektrifisering av sokkelen. Har Arnstad rett, eller kan vi nå klimamålene innen 2030 uten å elektrifisere sokkelen?

Konsesjonsprosessen for havvind må effektiviseres, mener William Helland-Hansen.

Argumentene står i kø for å avlyse elektrifiseringsprosjektet: Infrastrukturen som kreves for å føre strømmen over land, vil legge stort press på naturverdier. Fra land og videre ut til plattformene tappes 10–15 prosent av kraften. Sokkelkraften går på bekostning av et voksende energibehov på land, og strømprisene blir om mulig enda høyere.

Ikke nok med det. Klimaeffekten er begrenset siden gassen som ikke brukes til å drive turbinene, sendes videre til kontinentet, der den forbrennes i gasskraftverk. Prisen er svært høy, 50 milliarder. Kunne disse pengene blitt brukt til reelle klimatiltak?

På motsatt banehalvdel sitter oljeselskapene og oljelobbyistene med en langsiktig og mindre kommunisert agenda: Elektrifiseringen vil bidra til å forlenge oljealderen ved at dyr infrastruktur bindes opp og ved at det blir billigere å produsere olje og gass fordi CO₂-avgiftene blir lavere.

Samtidig vil vi produsere enda renere «lavkarbon»-olje og få et konkurransefortrinn i et stadig mindre olje- og gassmarked etter hvert som fornybar fordriver fossil energi. Sammen med fortsatt leting etter olje og gass føyer dette seg inn i rekken av tiltak som vil gjøre klima-bremseklossen Norge til et av de siste landene som snur i oljepolitikken.

Det eneste troverdige argumentet som blir stående igjen, er dette: Skal Norge oppfylle sitt selvpålagte klimamål nedfelt i Hurdalsplattformen, 55 prosent reduksjon i totale utslipp innen 2030 (sammenliknet med 1990), må sokkelen elektrifiseres. Utslippene på sokkelen utgjør 27 prosent av Norges totale utslipp. Å få redusert disse vil derfor monne betydelig i CO₂-regnskapet, ja, mange vil si at det faktisk er en forutsetning for å nå målene.

Men Støres klimaambisjoner har altså en bakside. Skal målet oppfylles, må store mengder kraft føres fra land og ut på sokkelen, slik det politiske flertallet så langt har gått inn for. Hvordan kan vi forsvare det når mangelen på kraft på land etter hvert blir prekær?

Fakta Utslippssektorer Kvotepliktig sektor er utslippskategoriene som er omfattet av EUs kvotesystem. I Norge inngår utslippene fra fastlandsindustrien, olje- og gassvirksomhet og luftfarten (innenfor EØS-området) i kvotepliktig sektor.

«Ikke-kvotepliktig sektor» er ikke del av EUs kvotesystem og omfatter hovedsakelig veitrafikk, jordbruk, avfall og avløp, bygg og anlegg, samt deler av industrien. Kilde: Miljødirektoratet Les mer

Solberg-regjeringen rigget sin utslippspolitikk for større fleksibilitet: For ikke-kvotepliktig sektor skulle utslippene reduseres med 45 prosent, mens kvotepliktig sektor var underlagt EUs kvoteregime med muligheten som det innebar i å ta kuttene utenfor Norge. Samlet skulle det gi en utslippsreduksjon på 50–55 prosent.

Det var en politikk i god norsk tradisjon: Helt siden Kyoto-avtalen i 1997 har Norge argumentert for at kuttene må tas ute, en avlatspolitikk som i det lange løp har bidratt til å svekke Norges troverdighet i den internasjonale klimapolitikken. Derfor er det godt nytt fra Hurdal at denne praksisen endelig står for fall, selv om CO₂-likningen nå blir vanskeligere å få til å gå opp.

Så hvordan kommer regjeringen ut av denne klemmen – finnes det alternativ til landbasert strøm? Flertallet i SV vil at elektrifiseringen skal drives med kraft fra havvind, men NVE tilbakeviser at dette er mulig innen 2030.

Her er det ikke teknologiutviklingen som er flaskehalsen, vi er allerede så godt som i gang med flytende havvind for å forsyne feltene i Tampen-området med kraft. Nei, det er konsesjonsprosessen som tar tid.

Så hva bør regjeringen gjøre? For det første: Skrinlegg alle nye planer for elektrifisering fra land. Dernest må konsesjonsprosessen effektiviseres slik at utbyggingen av havvind kan gå raskere. Nye teknologiske løsninger for havvind må tas i bruk, slik som Odfjell Ocean Winds konsept med flytende og flyttbare havvindturbiner som kan leveres allerede om to år. Og der elektrifisering med havvind ikke er mulig, må dagens gamle gassturbiner erstattes med nye med større effektgrad.

Er vi fortsatt ikke i mål, må en større del av kuttene tas i landbasert industri, eller vi må kjøpe utslippskvoter ute. Denne siste utveien gjør at vi fortsatt vil oppfylle klimamålene som er meldt inn til FN, ettersom den juridisk bindende avtalen som Norge har forpliktet seg til, er felles med EU.

Vi snakker om mye kraft. Kraftbehovet for sokkelelektrifisering er 10–15 TWh årlig frem mot 2030. Dette er i samme størrelsesorden som kraftproduksjonen fra samtlige 1304 vindturbiner på land i Norge. Krigen i Ukraina og energikrisen i kjølvannet minner oss om at den kraften vi har, må brukes slik at den både ivaretar miljøet, energisikkerheten og omstillingen til et fossilfritt samfunn.

Energipolitikken er i endring, og gamle vedtak står for fall. Ren norsk kraft må brukes der den tjener samfunnet best, på land.

