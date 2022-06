Pride – stolthet og fordom

Homofili er ikke ideologi – det er slik en er skapt.

«Homofili er ikke ideologi – det er slik en er skapt», skriver tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. Her sammen med konen Lisa Maria i Pride-parade i 2016.

Knut Arild Hareide Tidligere partileder i Kristelig Folkeparti

I enkelte kristne miljø har det blitt bygget fordommer om homofile og Pride. Ordene denne helgen fra den øverste i Kirke-Norge er derfor av uvurderlig kraft!

I sorgen er det svært sterkt når den fremste av biskopene, Olav Fykse Tveit, tar et oppgjør med kirkens egen historie med ordene: «Vi ser, også med sorg og skam, kva slags sår og skade kyrkjas haldningar og ord har skapt hjå skeive.»

Men ordene er ikke bare sterke – de er også viktige i dag. Flere og flere tar på alvor hvor utrygt det kan være som homofil i noen kristne sammenhenger. Og hvor sterk påkjenningen, frykten og skammen kan kjennes for den enkelte.

I forrige uke hadde Lisa Maria og jeg ti års bryllupsdag. Vi kunne enes om at noe av det sterkeste og flotteste vi har fått oppleve er da vi gikk i Pride. «Jeg ville ikke ha lyttet til mitt eget hjerte dersom jeg ikke hadde stilt opp i den solidaritetsmarkeringen Pride-paraden ble», skrev jeg i min bok noen år etter.

Jada, noen var slett ikke begeistret. Men jeg har ikke tall på hvor mange kristne jeg har møtt som har takket oss siden.

Jeg opplevde at mine kritikere prøvde å definere at Pride ikke handler om kjærlighet, men at Pride er ideologi. Homofili er ikke ideologi – det er slik en er skapt.

Nettopp den varme mottakelsen jeg fikk av Fri, på tross av ulike ståsted i enkelte politiske saker, definerte for meg at kjernen i Pride er nettopp å feire kjærligheten. Eller som vår preses Fykse Tveit sa det i helgen: «Mange hadde sett fram til at denne helgen skulle være ei ny, stor og svært fargerik feiring av kjærleiken, den kjærleiken vi menneske har evne, vilje og lyst til å vise kvarandre».

Nylig skrev den profilerte pastoren Erik Andreassen i Vårt Land: «Vi må be om tilgivelse for at vi som kirke ga rom for formidling av falskt håp om endring og henviste folk til terapi for å fikse sin orientering». Og han la til noen viktige ord om at de av oss som aldri har deltatt i noe av dette, har et ansvar for at vi ikke tydeligere brukte vår stemme til å si ifra.

For vi må respektere våre skeive søstre og brødre for dem de er. Mange av dem har bedt til Gud om hjelp og mange har vurdert eller forsøkt å ta sitt eget liv. Det er med dette bakteppet Pride er viktig for meg som kristen. Det gir en trygghet om at du kan være den du er og elske den vil. Og du kan elske deg selv som den du er – uansett!