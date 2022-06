Vi står klare til å ta imot dere

Kjære Ane Marita Rossevatn Uleberg og andre jusstudenter som ønsker å hjelpe med å bosette flyktninger fra Ukraina. Takk! Vi trenger dere.

Katrine Nødtvedt (MDG) er i gang med å få på plass et samarbeid med UiB for at jusstudenter kan bidra i bosettingsarbeidet.

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Krigen i Ukraina har sendt millioner av mennesker på flukt. Mange av dem er kommet eller vil komme hit. I Bergen har vi de siste månedene huset rekordmange flyktninger på mottakshotell og i private hjem.

Nå er også mange begynt å bli bosatt i kommuner over hele landet. I Bergen har vi i skrivende stund bosatt nesten 100 ukrainske flyktninger på få uker. I løpet av året har vi satt oss som mål å bosette totalt tusen flyktninger.

Vi fortsetter å bosette kvoteflyktninger og flyktninger fra ordinære asylmottak, samtidig som vi gjør vårt for å hjelpe ukrainere som har flyktet til Norge. For å klare det må vi komme opp med nye, kreative løsninger og vi trenger flere hender.

Derfor er vi allerede i gang med å få på plass et samarbeid med det juridiske fakultetet på UiB for at jusstudenter kan bidra i bosettingsarbeidet. Denne uken vil alle jusstudenter i Bergen få mer informasjon om hvordan de kan melde seg for å hjelpe kommunen med bosetting.

Å gi dyktige studenter arbeidserfaring, samtidig som vi får flere hender på den viktige oppgaven vi som by nå skal løse, er et eksempel på en kreativ løsning som vi trenger flere av for å komme i mål.

Jeg håper mange vil melde seg til denne viktige jobben! Vi står klare til å ta imot dere.