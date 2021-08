Det fyrste som ryk, er god sjukepleie

Spar meg for politikarar som «heiar» oss fram, men som ikkje høyrer når vi roper om hjelp.

«Eg vart sjukepleiar fordi eg ynskte å yte god sjukepleie, ikkje fordi eg ynskte å arbeide på eit samleband», skriv Eskild Hustvedt.

Eskild Hustvedt Sjukepleiar og avdelingstillitsvald for Fagforbundet ved kreftavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ah, valkamp. Den herlege tida kor absolutt alle parti er ute og fortel kor viktige me i helsetenesta er. Kor eineståande innsatsen vår er, og kor mykje dei ynskjer at me skal ha eit av verdas beste helsevesen. Me har høyrd det før – men dei har jo på ein måte rett. Helsetenesta er viktig.

Utfordringa er at det er langt mellom retorikk og kvardag. Eg klarar berre å høyre at dei «heiar» på oss og at dei «satsar på» helsetenesta eit fåtal gonger. Etter kvart får eg hovudpine av å prøve å få heiinga til å stemme over eins med kvardagen.

Som tillitsvald har eg den tvilsame gleda av å få vere med på å drøfte budsjetta kvart år. Det er ei fascinerande øving. Årleg, som ein konsekvens av regjeringa si avbyråkratisering- og effektiviseringsreform, får me eit «innsparingskrav» som det heiter på fint.

Fordi problemet til ein sengepost på Haukeland sjukehus openbert er for mykje byråkrati. Dette kuttet skal så balanserast med vidare drift, og viss me er heldige, kanskje nokre ferske midlar.

Vi på golvet, det vere seg sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, legar eller andre, prøver så hardt me kan å kompensere for «effektiviseringa», for å sikre at det ikkje går ut over den aller viktigaste, nemleg pasienten. Me spring så fort me kan mellom stell, medisinering, overvaking og prosedyrar.

«Det er dagar der me ikkje klarar å kompensere godt nok. Dagar kor eg skulle hatt dei ekstra fem til ti minutta kor eg kunne ha sett meg ned med ein pasient og berre prata», skriv Eskild Hustvedt.

Likevel er det dagar der me ikkje klarar å kompensere godt nok. Dagar kor eg skulle hatt dei ekstra fem til ti minutta kor eg kunne ha sett meg ned med ein pasient og berre prata. Om krisen dei er i. Om vêret. Om jobben deira.

Det fyrste som ryk, er god sjukepleie. Omsorga. Det ubestemmelege ekstra som skjer i samspel mellom menneske. Det som kanskje ikkje endrar utfallet til sjølve sjukdomen, men som gjer så utruleg mykje for heile mennesket – mennesket som ikkje berre er ein diagnose.

Når dette er pressa heilt ut, då ryk det som «ikkje er livsviktig». Det tek kanskje eit kvarter ekstra før pasienten i smerter får medisinar, fordi den som skulle gitt dei står oppteken med fire oppgåver andre stader. Då byrjar det å gnage i hjartet til ein kvar helsearbeidar. Det er tungt å bere.

Oppe i alt dette ryk òg ein kvar eigenomsorg. Tida til pause, tida til lunsj og tida til toalettbesøk.

Det var motiverande i fjor at menneske tok seg tida til å klappe for oss – det synte at innsatsen vår vart sett pris på. Men spar meg for politikarar som hiv seg på og «heiar» oss fram.

Mine kollegaer og eg er lei av å verte effektivisert. Eg vart sjukepleiar fordi eg ynskte å yte god sjukepleie, ikkje fordi eg ynskte å arbeide på eit samleband.

Til hausten håpar eg inderleg at me kan byte ut regjeringa, og kanskje få nokon som ser oss. Nokon som satsar på helsetenesta i handling og ikkje berre ord. Som avlyser «effektiviseringa» og satsar på å ha nok fagfolk på jobb til at me faktisk kan gjere jobben vår. Som gir helseføretaka høve til å investere i nye bygg og nytt utstyr utan å måtte kutte andre stader for å finansiere det. Som høyrer på oss når me ropar etter hjelp.

Dei kan kvart fall umogeleg gjere ting verre.

Publisert Publisert: 18. august 2021 07:00