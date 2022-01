Hiv den nye sorteringsordningen i bosset

Bir fornekter seg ikke.

«Dette høres ut som en sketsj, men det er dessverre ikke det. Det er tvert imot Birs måte å være renovasjonsselskap på», skriver innsenderen om den nye ordningen for matavfall.

Ragnhild Stolt-Nielsen Såkalt kunde

Nok en gang får jeg såkalt tilbud om å levere matavfall, nok en tjeneste jeg skal utføre selv, siden Bir ikke henter det på privatadresser, men kun på oppsamlingspunkt.

For dette skal jeg belønnes med kun 15 prosent økning av renovasjonsgebyret.

Så da kan jeg ta matavfallet i den ene hånden og glass og metall i den andre, mens jeg spurter for å rekke den bussen som bare går i rushtiden.

Dette høres ut som en sketsj, men det er dessverre ikke det. Det er tvert imot Birs måte å være renovasjonsselskap på. Gjennom prismekanismer pålegger de sine kunder ikke bare å sortere avfall, men også å levere det.

Fra før sorterer privathusholdninger i Bergen papir og plast som hentes på privatadresser hver fjerde uke. (Unntaket her er for kunder i Bergen sentrum som har fått tilgang til underjordisk bossug, betalt av et eget påslag i renovasjonsavgiften, må vite.)

For papir finnes det et eget spann, for plast må du få tak i plastsekker på tilfeldige butikker du er innom. At Bir skulle påta seg å levere plastsekker til husholdningene, er åpenbart utenkelig. Men de henter i hvert fall plasten, etter fire uker.

Hvor folk som ikke har enebolig og garasje gjør av alt oppsamlet plastavfall, vet jeg ikke. For egen del kan jeg si at kjøkkenbenken min allerede er full av avfall, som Bir ikke henter. Der står det en bøtte med glass og metall, en bøtte med batterier og elektrisk avfall, en bøtte med restavfall og til enhver tid en handlepose til å samle plast i (før den bæres ut til midlertidig oppbevaring i den før nevnte garasjen).

Nå i 2022 økes renovasjonsgebyret med ikke mindre enn 15 prosent fordi det er så dyrt å samle inn matavfall, visstnok, og så viser det seg at de altså ikke har tenkt å samle det inn engang. Kunder i Bergen skal samle matavfall i papirposer som skal stå i små hendige kurver med luftehull. Bir sier ingenting om hvor disse illeluktende kurvene skal stå.

Det er som sagt fullt i min kjøkkenbenk.

Bir har ikke engang tenkt å levere ut disse papirposene og kurvene med luftehull. Det kunne de ha gjort når de likevel henter avfall, men nei da.

Vi jobber alle for Bir, så her skal vi møte opp på utvalgte plasser og tidspunkt for å hente oss det utstyret vi trenger. Klarer vi ikke dette, kan vi bestille det på nettsiden, må vite. Utrolig enkelt for de eldste av mine naboer.

Vi som jobber for Bir, skal altså få tak i utstyret, sortere bosset enda mer og ta med oss matavfallet i papirposer for deretter å levere det på nærmeste innsamlingspunkt, som altså ikke er i bosspannet Bir henter på privatadressen din.

Så da er vi der da, at vi skal løpe til bussen nedlesset med boss vi skal sette fra oss på nærmeste innsamlingspunkt som er hensiktsmessig for Bir.

Det at vi er kunder hos Bir og bør forvente at tjenestene blir utført på en måte som er hensiktsmessig for kunden, er åpenbart utopisk. Og jeg garanterer at jeg blir rasende den dagen papirposen revner, og jeg står der med kaffegrut og eggeskall spredd utover kåpen.