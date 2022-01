Gi oss Festplassen tilbake!

I godt over et år har Festplassen vært «Pestplassen» og «Testplassen». Snart må plassen igjen benyttes til mer festlige aktiviteter, mener innsenderen.

Til våren skal titusener av bergensere igjen samles til fest og moro.

Thorbjørn Kaland Festglad bergenser

Festplassen ble i 2004 oppgradert med naturskjønn granitt, lagt med flere plan i sidene for å bryte opp den store flaten. Plassen ble beplantet med frodige vekster og trær som fargelegger våren med blomstrende kirsebærtrær.

I bakgrunnen ligger Byparken med sin blomstrende hage. I forgrunnen speiler Ulriken seg i Lungegårdsvannet, bare avbrutt av den høye fontenen om sommeren, og julegranen om vinteren.

Her har bergensere møttes til 17. mai-feiring siden 1929. Her har vi møttes til konserter, folkedans, markeder, til sirkusforestillinger, til et glass munngodt på et av serveringsstedene. Og selvsagt har vi møttes til den årlige Lysfesten, der 30.000–40.000 bergensere trenger seg sammen og synger «Deilig er jorden», så det høres opp på Fløyen.

Ingen annen by kan fremvise en så idyllisk festplass midt i byen, som samler enhver bergenser med stolthet over hjembyen til de utallige byfester.

I godt over et år har Bergen kommune omskapt Festplassen til Fryktplassen – plassen vi oppsøker når vi tror vi har vært for nær noen pestbefengte, eller brygger på en forkjølelse.

I 2020 avlyste Bergen kommune Hovedprosesjonen og underholdningen fra Vikingskipet på Festplassen. Det hindret ikke bergensere å samles til fest. På Nordnes, på Møhlenpris, i Sandviken og i alle bydeler flokket bergensere seg sammen i sine lokale 17. mai-tog.

Den solrike nasjonaldagen i 2020 var Torgallmenningen og byens plasser som en maurtue av flere titusener festglade bergensere. For få uker siden stimlet de samme festglade bergensere sammen i titusentall i trengsel opp mot scenen til Lysfestens underholdning, som for anledningen var flyttet fra Festplassen til Ole Bulls Plass.

Bergensere vet mer enn noen andre byer å samles til fest. Ingen av de nevnte folkefestene ble etterfulgt av en topp på smittekurven.

«Nå er situasjonen med smitte så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å beholde kontroll med pandemien», sa statsministeren oppunder jul, da de stengte skoler og alle forlystelser. Han gjentok den samme leksen som hans forgjengere hadde servert så mange ganger, at folk flest for lengst har lært seg å filtrere bort budskapet.

Byrådet i Bergen bør forstå at det er grenser for hvor mange ganger man kan rope «ulv, ulv!». Byrådet må forstå etter snart to år med restriksjoner at bergensere er et festlig folk som fester uansett hva myndighetene sier.

Bergensere festet under krigen bak blendingsgardinene, de fester når Brann vinner, fester på Festningen når verdenskjente artister besøker byen, de fester på 17. mai og går i tog som alltid før. Skal vi da møtes over et glass eller to på et av byens utesteder, eller gjøre byens servitører arbeidsledige, og innta den samme festrusen sammenstimlet i de tusen hjem?

Byrådet i Bergen må forstå at det lille virus vil overleve menneskeheten, og at før vi oppdager den neste mutanten, har denne allerede dratt på jordomseiling med millioner av reiselystne verdensborgere.

Byrådet må tilrettelegge for en normalsituasjon der korona er en av mange diagnoser vi må verne oss mot og behandle, uten å stenge ned samfunnet.

Vi har lært leksen nå. Vi holder oss hjemme hvis vi er uvel eller har andre lidelser, og samles ellers slik vi er skapt som sosiale vesener.

Bergen er rik på andre åpne plasser der test-teltet kan settes opp. Til våren skal titusener av bergensere samles til fest og moro, til 17. mai-feiring med kanoner på Skansen, Morgenprosesjon, tog i bygatene og folkefest i sentrum. Den festen vil vi ha på Festplassen med underholdning fra Vikingskipet.

Gi oss da Festplassen tilbake!