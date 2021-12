Klimatoppmøtets glemte sak

Problematikken omkring befolkningsvekst er skjøvet i bakgrunnen.

Den enorme økningen av antall mennesker har selvsagt vært avgjørende for økningen av utslipp, skriver Tryggve Lie-Brekkhus.

Tryggve Lie-Brekkhus Prof. emeritus, UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det store klimamøtet i Glasgow er allerede ved å bli historie. Reduksjon av klimagassutslipp, kvotehandel og CO₂-fangst, samt dommedagsprofetier om jordklodens snarlige undergang preget mediene i denne perioden.

Den store majoriteten av deltakerne var enig om at klimaproblemene er skapt av jordens mennesker – Homo sapiens – men ikke ett eneste sted ble denne dyreartens enorme vekst de siste hundreårene tatt opp til diskusjon. I hvert fall ble ikke denne problematikken referert i mediene.

Jonas Gahr Støre var blant de mange statslederne som deltok under det 26. klimatoppmøtet i Glasgow i starten av november.

Ved år 1800 hadde jordkloden i underkant av en milliard mennesker, ved år 1900 var antallet vokst til 1,6 milliarder, og i dag er vi om lag 7,9 milliarder mennesker på jorden.

I alle tusenårene før 1800 vokste altså arten sapiens til en gruppe på en milliard, mens vi i løpet av de siste 220 årene er blitt 7,9 milliarder, og innen 2100 vil vi bli knappe 11 milliarder, ifølge FN.

I år 1800 var det cirka en milliard mennesker på jordkloden. Spesielt siden 1950 har befolkningsveksten økt kraftig.

De store, menneskeskapte utslippene til atmosfæren er også oppstått i løpet av de siste hundreårene. Vulkanutbrudd og store branner forårsaket av lynnedslag, har alltid vært naturens eget bidrag til atmosfærens forurensing.

Da menneskene tok i bruk dampmaskinen og forbrenningsmotoren drevet av kull, olje og gass, fikk denne forurensingen en helt annen dimensjon. Og den enorme økningen av antall mennesker i disse hundreårene har selvsagt vært avgjørende for økningen av utslipp.

Religiøse og kulturelle fordommer har ført til at hele problematikken om befolkningsvekst er skjøvet i bakgrunnen, mener Tryggve Lie-Brekkhus.

Litt forenklet kan betydningen av folketallet illustreres ved å sammenlikne Norge og Kina. I 2020 sto Kina for vel 30 prosent av verdens utslipp, mye på grunn av sitt enorme forbruk av kull. Men beregner man CO₂ utslipp pr. innbygger, så ligger vesle Norge ørlite foran Kina i utslipp pr. innbygger – selvsagt på grunn av Kinas enorme folketall.

Les også Skal India slutte med kull, trenger landet milliarder i grønne investeringer. Men Oljefondet sier nei.

På bakgrunn av den åpenbare betydningen jordens folketall og befolkningsveksten har for klimaproblemet, burde man selvsagt forvente at FNs klimapanel (IPCC) viet disse spørsmålene stor oppmerksomhet. Men her skjer det noe merkelig.

Dette er et område som man i FN-systemet ser på som litt sensitivt og politisk lite korrekt. Sterke religiøse og kulturelle fordommer både blant katolikker og muslimer har ført til at hele problematikken omkring det viktige spørsmålet om befolkningsvekst er skjøvet i bakgrunnen.

Spørsmål omkring familieplanlegging, prevensjon, piller og kondomer er ikke aktuelt å diskutere. Blant FNs 17 bærekraftsmål som er lagt frem av klimapanelet, er verdens befolkningsvekst ikke med. Og som tidligere nevnt, på Glasgow-møtet var befolkningsproblematikken ikke på sakskartet.

Les også Befolkningsveksten må begrenses

Media bidrar dessverre heller ikke til å opplyse oss om befolkningsvekstens betydning for klimaendringene. Mens BTs siste artikkel om dette emnet er fra september 2019, har avisen i løpet av disse vel to årene sannsynligvis publisert hundrevis av artikler relatert til klima og CO₂ utslipp.

Det er illustrerende at i to relativt ferske artikler om den tragiske hungersnøden på Madagaskar, lyder overskriften på en av artiklene «Hungersnøden på Madagaskar er klimaskapt».

Ikke ett ord om at fra 1960 til 2020 har folketallet på Madagaskar økt fra 5,1 millioner til 27,7 millioner, en befolkningsøkning som prosentvis er ni ganger så stor som i Norge!

Da er det vel nærliggende å tenke seg at denne enorme befolkningsveksten også har en viss betydning for hungersnøden?