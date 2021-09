Dei sivile er taparane i «krigen mot terror»

Mykje av årsakene til at Taliban no sit med makta i Kabul, ligg hjå oss.

Ifølge organisasjonen «Save the Children» er halvparten av alle afghanarar i fare for ikkje å få nok mat, blant dei er ti millionar born.

Arne Strand og Astri Suhrke Chr. Michelsens Institutt

Al-Qaida sine angrep i USA 11. september 2001 vart starten på «krigen mot terror» og 20 år med krigføring i Afghanistan. Det vart også starten på ein aggressiv amerikansk utanrikspolitikk som Noreg vart trekt inn i. Det er få sigrar i denne krigen, men desto fleire taparar.

Internasjonale styrkar har nyleg forlate Kabul, og afghanske styrkjer og den avgåtte president Ghani får skulda for den afghanske staten sin raske kollaps. Det er for enkelt.

Ei vandrehistorie frå dei siste 20 åra med krig i Afghanistan er omtrent slik: Internasjonale soldatar kjem til ein avsidesliggande landsby i Afghanistan.

Samtalen var: «Er de russarar?» «Nei, me er amerikanarar.» «Kva gjer de her?» «Vel, to fly krasja inn i skyskraparar i New York, og me skal sørgje for at det ikkje skjer igjen.» Då stogga samtalen opp. Landsbyfolket veit ikkje kvar eller kva New York er, og forstår ikkje kva det har med dei å gjere.

På eit nokså tidleg tidspunkt etter 2001 vart det tydeleg at målsetjinga med det store militære engasjement frå 42 land, leia av USA og legitimert av FN, heller ikkje var heilt klar for dei som deltok.

Skiftande og uklare målsetjingar prega både dei militære operasjonane og den sivile innsatsen. Ein fellesnemnar gjennom alle åra var tung satsing på ekstern bistand på alle felt. Då den militære støtta vart kutta, svikta leiinga og lèt etter seg ein vaklande stat.

Kvifor krigen mot terror starta i Afghanistan, er ikkje så enkelt som ein først trudde. Taliban-leiaren Mullah Omar – veit me no – såg på Osama bin Laden som eit bein han hadde fått i halsen.

Han hadde arva ein som hadde slåst mot Sovjetunionen, og afghansk gjestfridom og islamsk solidaritet tilsa at han ikkje kunne kastast ut. Me veit også no at Taliban vart ekskludert frå den afghanske overgangsregjeringa mot FN-forhandlar Lakhdar Brahimi sitt råd.

Afghanarane som hadde støtta USA, fordelte ministerpostane, mange krigsherrar frå krigen mot Sovjetunionen kom igjen til makta. Medan krigen mot terror heldt fram i sør-Afghanistan – med store sivile tap – vart eit omfattande demokratiserings- og statsbyggingsprosjekt sete i gang frå Kabul.

USA trumfa gjennom ei valordning som gav den afghanske presidenten stor makt, mange av dei han oppnemnde, nytta sine posisjonar til eiga inntening, utan å verte stilt til ansvar.

Som leiar for al-Qaida var Osama bin Laden ansvarleg for ei rekke terroråtak, ikkje minst åtaket på USA 11. september 2011, der 2977 menneske mista livet.

Sjølv då Osama bin Laden var avretta i Pakistan i 2011, førte det i liten grad til at USA og Nato endra kursen. Dei trappa først opp det militære nærværet, så ned frå 2014, og flytta ressursar til oppbygging og trening av afghansk hær og politi som i 2020 hadde nærare 300 000 personell.

Samstundes finansierte det internasjonale samfunnet 75 prosent av kostnadane til den afghanske staten. Det var ein sårbar konstruksjon.

USA si krigføring var dei siste åra utført med flybombing og bruk av dronar, medan private kontraktørar stod for vedlikehald av den afghanske hæren og luftvåpenet sitt utstyr.

Det reduserte risiko for eigne tap og gav større inntening for våpenindustrien og private kontraktørar. (Noreg selde for eksempel 159 anti-tanks-rakettar, i teorien til bruk mot Talibans fotsoldatar i posebukse og sandalar.)

Med redusert luftstøtte etter 2020 og manglande vedlikehald av fly, svikta hæren sine forsyningar og ofte moralen. Hæren la ned våpena og overgav seg også av andre årsaker.

Soldatane stolte ikkje på eigne leiarar grunna utstrekt korrupsjon og nepotisme. Dei hadde ikkje ei leiing dei var villige å døy for. Mange stader greip dessutan eldre inn og forhandla fram overgjeving av byane til Taliban.

Dei ville ha slutt på øydelegging av eigedom og tap av sivile liv. Folket, ikkje politikarar eller dei militære, snudde dermed krigen i Afghanistan.

Krigen mot terror skal ha teke om lag 300 gongar så mange liv som terroråtaka 11. september 2001. Biletet er frå åtaket mot World Trade Center den lagnadstunge dagen.

Det er vanskeleg å gjere opp rekneskapen og tapa etter tjue år med «global krig mot terror». Starten var 2977 drepne i terrorangrepa i USA, inkludert dei 19 terroristane. Ingen av dei var frå Afghanistan.

Watson Institute i USA har i fleire år rekna på kostnadene i menneskeliv. Til saman har over 900.000 så langt døydd i «den globale krigen mot terror», av dei cirka 370.000 sivile.

Anslaget er truleg altfor lågt. Krigføring med utstrekt bruk av bombing og dronar er upresis og gjer store sivile tap. Talet på såra er ikkje tatt med, heller ikkje verdien av øydelagde hus og eigedomar.

I Afghanistan vart 2323 amerikanske og 1144 internasjonale soldatar drepne, derav ti norske. Dei sivile tapa er på 46.319, og i tillegg kjem 446 bistandsarbeidarar og 74 journalistar.

Taliban og Den islamske staten mista nær 53.000 av sine soldatar. Det afghanske politiet og hæren mista heile 69.095. Det var nok ei viktig årsak til at mange valde å legge ned våpena.

Då Taliban tok over Kabul, vart den internasjonale flyplassen den einaste vegen ut for mange sivile.

Kva no? I dag står 36 millionar afghanarar overfor store utfordringar, utover eit Taliban-styre. Ifølgje FN treng 18 millionar humanitær støtte over vinteren. Lærarar, helsepersonell og andre statstilsette står utan løn. Samstundes har vestlege donorar, Verdsbanken og IMF stengt si finansiering.

Kravet er at Taliban dannar ei inkluderande regjering med alle etniske grupper, noko dei så langt berre i liten grad har gjort, og at dei sikrar jenter utdanning og kvinner tilgang til offentleg arbeid. Eit FN-møte i Genève den 13. september har som mål å sikra ei samla tilnærming til Taliban for humanitær bistand.

På litt lengre sikt er det innlysande at utviklingshjelp er nødvendig, også for å sikre framstega dei siste 20 åra. Legg ein terskelen for høgt med krav om kven som bør vere med i statsleiinga og kva rettar som må prioriterast, vert det ingen samtale og få høve til å øve innflytelse.

Ein samtale er nødvendig i første rekke for å finne felles grunnlag for forståing og rettar – i teori og i praksis. Erfaring frå 1990-talet er at dialog med Taliban gav betre utteljing enn sanksjonar og press. Bistandsarbeidarar erfarte at Taliban i praksis var meir smidig enn prinsippa dei la på bordet, inkludert for å få jenter i skule.

Innser ein at mykje av årsakene til at Taliban no sit med makta i Kabul, ligg hjå oss, ikkje berre afghanarane, er det også ei forplikting ikkje å overlate det store fleirtalet av dei til seg sjølve.