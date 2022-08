Noen gjør alt for at alle andre skal ha det bra. Andre er mest opptatt av å dokumentere.

Folk er jo så forskjellige. Også når de er på ferie. Jeg er sikkert ikke den eneste som har observert dette, men etter å ha feriert med slekt, venner og storfamilie på familiehytter eller på ferie i inn- og utland, så mener jeg at det fins følgende feriepersonligheter:

Du vil se denne personen på stranden med det største oppblåsbare badedyret i mils omkrets. Ingenting stopper ferieentusiasten. En regnfull dag er intet hinder for en badetur.

Ferieentusiasten er bare opptatt av at ferien skal være morsom. Du vil lett kjenne igjen vedkommende med nyinnkjøpte sommerklær og dessuten med alskens leker og utstyr.

Spør du feriediplomaten hvilke ønsker hen selv har for ferien, detter vedkommende sannsynligvis av stolen. Egne ønsker er det aldri tid til å tenke på.

Feriediplomaten gjør alt for at alle andre skal ha det bra på ferien. Feriediplomaten lager mat og tar det meste av husarbeidet samtidig som hen legger lokk på familiekonflikter eller hiver seg rundt og megler når det måtte være nødvendig. Ferien skal være fredelig og koselig for alle.

Internett, mobiltelefon og TV er fullstendig unødvendige ting. Ferienostalgikeren er sjokkert over ungdom som vil bruke feriedagene på å sove frempå etter å ha gamet halve natten.

Ferienostalgikeren er av den eldre garde og opptatt av at flest mulig skal oppleve ferien mest mulig likt som hen selv gjorde i sin barndom. Da gjelder det å komme seg tidlig opp på morgenen for å fiske eller plukke bær.

Dugnadssjefen

Hytter og naust må vedlikeholdes, må vite. Hva kan være bedre enn at alle tar i et tak og får tingene unna i fellesferien? Dugnadssjefen har oversikt over hva som må gjøres og ferdighetene til den enkelte.

Ikke bli overrasket om du blir møtt med et «du er no så flink å male», når du kommer til familiehytten. Her er ferdigheter allerede planlagt. Nødvendig verktøy er på plass. Du kan selvfølgelig forsøke å unngå vedkommende eller skylde på senebetennelse, men vær forberedt på å bli upopulær i halve slekten.