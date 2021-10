Når følelser skal bestemme bybanetrasé

Om politikerne velger en tunnelløsning, er det litt av noen signaler de sender ut.

Ifølge innsenderne er det to hovedgrunner til at mange ønsker en bybanetunnel: at den blir så dyr og komplisert at den ikke blir bygget – og følelser.

Nils Øyvind Hansen Risikorådgiver

Terje Oseberg Askeland Markedssjef

Da vi for en stund siden begynte å sette oss inn i hva trasévalgene – foran Bryggen og i tunnel – ville ha av fordeler og ulemper, var det ikke spesielt vanskelig å forstå at de aller fleste rasjonelle argumenter talte for at en bybane foran Bryggen ville være det beste. Når alle relevante fagfolk mente det samme, så trodde vi at beslutningen kom til å bli enkel. Men nei da! Som alle vet, så ble dette et av bergenshistoriens største stridstema.

Det er etter vårt syn to hovedgrunner til at mange ønsker bybanetunnel:

Den ene er ønsket om at en bybane skal bli så komplisert og dyr at den ikke blir bygget – eller blir utsatt mange år frem i tid. For en bybane vil true prioritering av bilismen. FNB og Frp er representanter for denne tankegangen. «Fair enough» – det må være lov å mene slikt.

Slik vil dagløsningen med bybane over Bryggen se ut, ifølge den siste fagrapporten fra Bergen kommune.

Den andre årsaken, som er mer skremmende, er at man føler at en bybane foran Bryggen er feil. Mer presist – man «føler at en bybane vil ødelegge Bryggen». Selv om det da vil være mindre trafikk der enn det noen gang har vært, og området blir kraftig oppgradert, så vil Bryggen bli ødelagt.

Et bybanespor på en steinfylling som ble anlagt for noe over hundre år siden er altså det som for all fremtid skal ødelegge Bryggen? Om noe, så burde man jo argumentere for at steinfyllingen skal fjernes for å tilbakeføre området til slik det opprinnelig var. Men det har vi ikke hørt noen argumentere for, merkelig nok.

Mange mener også at Bryggen vil bli strøket fra listen over verdensarv-steder med bybane foran. Det argumenteres sterkt for det. Selv om det nå er utarbeidet en kulturminnerapport for Bryggen som verdensarvsted som konkluderer med at det beste er å plassere sporene nettopp der, så må vel det være feil. For det er mange bergensere som føler noe annet.

Terje Oseberg Askeland (til v.) og Nils Øyvind Hansen mener følelser i for stor grad trumfer fakta i bybanedebatten.

Jo da, det hadde sikkert vært fint å ha et helt trafikkfritt område foran Bryggen, som kunne brukes til noe, men ikke for enhver pris! Det er nesten så man ikke tror det man leser når Torstein Dahle, som i alle år har representert sosialistpartiet Rødt, påstår at 2,2 milliarder brukt på reinspikka luksus er helt greit.

Om våre folkevalgte politikere i november bestemmer seg for at følelser skal være det viktigste beslutnings-kriteriet når bybanetrasé velges, så må de jo få lov til det. Men det er litt av noen signaler de sender ut: – Det er helt greit å la følelser styre. Dere velgere trenger ikke bry dere om fakta og rasjonalitet.

For vår egen del har vi bestemt oss for å avblåse klimakrisen, for vi føler at den er helt feil!

Innlegget ble først publisert på Facebook.